Oproti minulé sezoně, kterou Slavoj zakončil ve středu tabulky, je čtvrté místo jednoznačné zlepšení. "Minulou sezonu jsme zakončili na sedmém místě, což pro mě bylo zklamání. Věděl jsem, že tým má na daleko lepší umístění. V létě jsem řekl, že budeme hrát do pátého místa, to se nám podařilo. A nebýt zbytečných proher s Valticemi a Nikolčicemi (0:3 a 2:6 - pozn. red.) mohli jsme být úplně na špici," uvědomil si lodivod.

Jeho svěřenci spolu s druhými Pohořelicemi jako jediné dva týmy porazily lídra z Hroznové Lhoty. Domácí vítězství 1:0, které v pátém kole vystřelil David Mlynařík, však šéf rohatecké lavičky nepřeceňuje. "Poslední tři zápasy s Hroznovou Lhotou nabídly výborný fotbal, ale vždycky měly stejný průběh. Jeden poločas byl lepší soupeř, po změně stran jsme převzali iniciativu my. Žádný zápas nebyl nahoru dolů, je to zvláštní. Možná je to tím, že obě mužstva chtějí hrát ofenzivní fotbal. Výhry z posledního vzájemného zápasu si samozřejmě vážím, ale Hroznovka neproměnila tři tutovky, proto prohrála," vzpomněl Linhart zářijový duel.

Rohatec střelecky táhne jedenáctigólový Jiří Jüstel, kterému patří v tabulce střelců pátá příčka. "Jirku jsem před mým angažmá v Rohatci neznal. Když jsem přišel, slyšel jsem z okolí, že je schopen lepší hry. Teď podává fantastické výkony, v soutěži je jednoznačně rozdílový hráč. Přestože je zvyklý hrát na křídle, v několika zápasech zaskočil i na hrotu," pravil zkušený stratég.

Čtyřiadvacetiletého kanonýra doplňovala v útoku letní posila Filip Mazuch. Devatenáctiletý forvard se v minulé sezoně podílel na postupu Hodonína z divize, ale v kádru pro třetí ligu nezůstal. "Filipa jsem trénoval v hodonínském dorostu, známe se delší dobu. V létě se o něj zajímala i Břeclav, nakonec zamířil k nám. Nabídli jsme mu stoprocentní herní vytížení, což je pro něj v jeho věku klíčové. Dal čtyři branky, další připravil a neustále na sebe poutal obránce. Šlo na něm vidět, že přišel z vyšší soutěže. Za tři roky, co jsem ho neviděl, udělal obrovský progres," chválil Linhart nadějného fotbalistu.

Zda bude Mazuch v Rohatci pokračovat, ještě není jasné. "S Hodonínem jsme se domluvili, že u nás odehraje podzimní část. Do zimní přípravy se vrací do Hodonína. Pokud by se tam nedostal do kádru pro jaro, u nás má dveře otevřené. Ale vyšší soutěž mu určitě přeju," netajil trenér.

Ten jedná o příchodu jednoho zkušeného hráče. "Dřív tady hrával vyšší soutěže, ale už nějakou dobu hraje v zahraničí. Nejsme dohodnutí, zda přijde v zimě, nebo až v létě. Mám i zprávy, že někteří kluci chtějí odejít, ale zimní pauza je dlouhá, uvidíme, jak všechno dopadne," dodal Linhart, jehož tým prověří v přípravě Ratíškovice, Svatobořice či dorosty Hodonína a Skalice.