Fotbalisté Vnorov postupují do I. A třídy. Kouč Ondra prozradil jména posil

Ještě v loňském roce hráli fotbalisté Vnorov na Hodonínsku okresní přebor. Do právě skončeného ročníku C skupiny I. B třídy vlétli jako uragán a soutěž vyhráli. První místo získali díky tříbodovému náskoku před druhým nováčkem soutěže ze Svatobořic. „Při postupu z okresu do I. B třídy jsem věděl, že kádr i zázemí ve Vnorovech je na úrovní I. A třídy. O postupu se vedení klubu před sezonou nechtělo bavit, ale z pozice trenéra jsem to viděl jinak. Vytvořil jsem na sebe i mužstvo tlak, abychom nebyli pouhým účastníkem. Že se nám podaří postoupit hned v první sezoně, však málokdo čekal,“ řekl vnorovský trenér Jan Ondra.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Fotbalisté Vnorov (v červených dresech) postupují do I. A třídy. | Foto: Agro Vnorovy

Kanonýr Deníku Kabina stála za trenérem Zemánkem, prozrazuje Kočiš. Vrátí se v létě do Vnorov? Fotbalisté Ratíškovic se v sobotu konečně dočkali první jarní výhry v krajském přeboru, na kterou… Nováčkovi soutěže se povedl hned vstup do podzimní části, když z pěti zápasů čtyři vyhrál. „Do sezony jsme vstoupili s velkým nadšením, protože okresní přebor byl pro nás nedostačující. Nehrál se v něm fotbal, jaký jsme chtěli hrát. Myslím, že nám dost pomohlo, že nás nikdo neznal. Většina týmů k nám přijela a podcenila nás, mysleli si, že nás sfouknou jak svíčku,“ vzpomněl zkušený kouč na začátek sezony. Pohledným fotbalem a příznivými výsledky se vnorovští fotbalisté prezentovali i ve zbytku podzimní části. Ze třinácti utkání prohráli pouze 0:1 se Ždánicemi a stejným výsledkem podlehli ještě Uhřicím. „Nikdo ze soupeřů neočekával, že udržíme takovou výkonnost i v jarní části. Je pravda, že na nás potom přišla obrovská krize, ale se štěstím jsme ji přečkali,“ oddechl si Ondra. Fotbalové oslavy v Ratíškovicích zpestří Štajner a další bývalé hvězdy Liberce Nepříjemné období odstartovala prohra 0:1 ve čtvrtém jarním kole na hřišti neoblíbených Ždánic, kterým Vnorovy podlehly stejným rozdílem i na podzim. Následovala remíza 1:1 se zachraňujícími se Tvrdonicemi a lídr soutěže se dostal do úzkých. „To bylo opravdu smutné období. Herně se nám vůbec nedařilo a v kabině panovala pochmurná nálada,“ prozradil vnorovský stratég. V klíčové bitvě s přímým konkurentem o postup ze Svatobořic však Vnorovy vybojovaly za remízu 0:0 bod. „Pro psychiku hráčů byl zisk bodu ze hřišti našeho největšího konkurenta hrozně důležitý. Hráči si začali věřit, proto potom porazili Uhřice 7:1 a remizovali s nepříjemným týmem Kozojídek. V ten moment už jsem věřil, že soutěž vyhrajeme,“ neskrýval Ondra. Nečekaně skončil boj o druhé místo ve fotbalové I. B třídě Definitivně se o vítězství Vnorov rozhodlo v předposledním kole, kdy druhé Svatobořice prohrály derby se Šardicemi. Oslavy postupu si ale Vnorovští nechali až na závěrečný zápas s předposlední Charvátskou Novou Vsí, který překvapivě prohráli 0:2. „Pro každého trenéra je to noční můra. Když hráči vědí, že mají jistý postup, je celý tréninkový týden k ničemu. Dělali se jen blbosti a kraviny,“ zlobil se strůjce úspěchu. Na pozápasových oslavách postupu se však nic nezměnilo. „Po příjezdu z Charvátské jsme měli na hřišti společnou večeři, předseda klubu hráčům poděkoval za sezonu a samozřejmě jsme úspěch pořádně zapili,“ smál se Ondra. Toho nyní čeká skládání kádru pro příští sezonu ve vyšší soutěži. „Už před měsícem jsem vedení klubu oznámil seznam vytipovaných posil. Teď je jen na nich, kolik hráčů se podaří přivést. Mým trenérským přáním je pět nových tváří, ale to je opravdu jen přání. Stěžejní je pro nás návrat našich dvou odchovanců Lukáše Kočiše z Ratíškovic a Nikoly Absolona ze Slovácka,“ dodal trenér vítězného týmu.

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu