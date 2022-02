Galia si nevybral celek z Hodonínska náhodou. „Z Uhřic pochází moji rodiče. Už několikrát byl ve hře můj případný přestup, ale mně se v Rakousku líbilo a nechtěl jsem tam končit. Situace se však změnila a Uhřice byly jedinou volbou. Stavíme tam dům a plánujeme založit rodinu. Všechno to do sebe zapadá a dává mi to smysl,“ vysvětluje důvody nového angažmá Galia.

Nová posila druhého celku I. B třídy Jihomoravského kraje skupiny C nemá obavy z toho, že by mu fotbalové angažmá zasahovalo do práce v Helasu. „Chytrý trenér si to dokáže dobře naplánovat,“ usmívá se Galia. „Každopádně Uhřice vědí, že mám na prvním místě futsal. Zápasy se překrývat nebudou a tréninková morálka v Uhřicích není tak ambiciózní, jako v Helasu, kde trénujeme třikrát týdně,“ dodává.

Potenciální posily pro nejvyšší futsalovou soutěž v Uhřicích hledat nebude. „Spíš naopak. Vedení klubu chtělo, abych doporučil nějaký talent z Helasu. Ale kluci už mají svá fotbalová angažmá, navíc chceme příští rok posunout Helas zase trošku dál. V top pětce první futsalové ligy už mají hráči profesionální podmínky a ve smlouvách mají zákaz hraní velkého fotbalu. Jestliže chceme klub posunout nahoru, musíme jít podobnou cestou,“ prozrazuje plány futsalového Helasu Brno jeho trenér.

A jak se těší na starty v nejnižší krajské soutěži? „Úroveň I. B třídy je stejná, jako soutěže, kterou jsem hrál v Rakousku. Navíc tam je trochu rozdílná mentalita hráčů a jiné pojetí hry. Každý hráč má rád atmosféru domácí kabiny. V zahraničí je to s jazykovou bariérou trošku těžší, proto se do Uhřic těším hlavně na partu,“ říká Galia.

Několik domácích zápasů Uhřic v podzimní části viděl na vlastní oči. „Na kluky jsem se chodil dívat. Vím, že jsou na špici tabulky. Boj o horní příčky soutěže bude dost vyrovnaný, je tam několik kvalitních mužstev,“ předpovídá devětatřicetiletý fotbalista.