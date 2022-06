Půjde o odvetu za finále v roce 2000, která se nesmazatelně zapsala do historie obou týmů. Tehdy druholigové Ratíškovice si duel na Strahově užily i přes prohru 1:2, Severočeši se díky triumfu v českém poháru poprvé v historii podívali do Evropy, kde se pak na dlouhá léta zabydleli.

„Vzpomínám na to hrozně rád. Bylo to poprvé, co se nám povedlo něco velkého vyhrát. Po tom triumfu v poháru jsme začali dělat fotbal trošku jinak. Byl to pro nás obrovský úspěch. Ukázalo se, že i našich podmínkách je možné něčeho podobného dosáhnout,“ prohlásil prezident Slovanu Liberec Zbyněk Štiller.

V klubu působí ve stejné funkci dodnes.

FK Baník Ratíškovic slaví výročí devadesáti let od založení fotbalu v obci.Zdroj: Deník/Libor Kopl

Liberec, který vedl známý kouč Ladislav Škorpil, tehdy v poháru postupně vyřadil Varnsdorf, Dolní Kounice a Brno. Ve čtvrtfinále zdolal i pražskou Slavii, se kterou o rok dříve padl ve finále, v semifinále si poradil s Olomoucí.

„Popravdě řečeno, je to už tak dávno, že na ligové zápasy v této sezoně, a vlastně kromě finále i na ty pohárové, si vůbec nepamatuji,“ přiznává s úsměvem bývalý záložník Slovanu Tomáš Janů.

Ve finále pak přišly na řadu druholigové Ratíškovic. Liberec byl obrovským favoritem, o vítězství ale musel tvrdě bojovat.

„Všichni počítali s tím, že stoprocentně vyhrajeme. Lazzaro Liuni dal dva góly, ale v závěru soupeř snížil a ještě to byla docela honička. Ratíškovice nás celkem překvapily, byl to docela vyrovnaný zápas,“ uznal Janů.

Klid mu nedodaly ani dvě trefy Argentince Lazzara Liuniho, jenž má doma dodnes schovanou šálu Ratíškovic, kterou mu fanoušci soupeře po pohárovém finále k jeho překvapení věnovali.

„Byl to úžasný střelec. Moc toho nenatrénoval, v zápase kolikrát zase tolik vidět nebyl, pro mužstvo toho ve hře příliš neudělal, ale byl to skvělý zakončovatel. Byl ohromně silný, dokázal to prodat a střílet góly," chválí spoluhráče Janů.

Libereckým zatrnulo hlavně při malé domů obránce Jiránka, jenž z dálky nastřelil tyč vlastní branky. Střídající Kordula pak hlavou trefil břevno a Hrotek v 81. minutě snížil.

Slovan už ale vedení nepustil. „Finále bylo složitější v tom, že pro Ratíškovice byla samotná účast neskutečná bomba. Daleko větší než pro nás. Zápas byl hodně vyrovnaný a zajímavý. Byl nesmysl, abychom podceňovali někoho, kdo se dostal do finále poháru,“ uvedl Štiller.

Tehdejší sestava Slovanu si v srdcích a myslích libereckých fanoušků zajistila nesmrtelnost, pod Ještědem se totiž zisk prestižní trofeje slavil premiérově.

Mužstvo se pak vůbec poprvé kvalifikovalo do pohárové Evropy. V 1. kole Poháru UEFA Slovan vyřadil švédský IFK Norrköping, na řadu přišel památný dvojzápas se slavným Liverpoolem. „Byla to neskutečná zkušenost. Přijeli jsme někam, kde jsme viděli něco, o čem jsme jako kluci jenom snili,“ prohlásil Štiller.

Liberec na anglického giganta nestačil. Útěchou mu však zůstalo, že mužstvo Vladimíra Šmicera a Patrika Bergera v tomtéž ročníku celou soutěž ovládlo.

„Každý první zápas v evropských pohárech je určitě pro každého obrovská zkušenost a ani my jsme nebyli výjimkou. V Norrköpingu jsme uhráli remízu a potom to už doma zvládli a zvítězili 2:1. Vzpomínám si, že už ve Švédsku jsme se bavili o prémiích a pan Štiller říkal, že až ve 2. kole dostaneme Liverpool, bude to něco jiného. A my ho pak za pár dní skutečně dostali,“ vybavuje si bývalý kapitán Slovanu Tomáš Janů.

„Zápas v Liverpoolu byl pro mě rozhodně jeden z nejkrásnějších fotbalových zážitků. To se ani nedá popsat, atmosféra, která tam panovala, byla naprosto úžasná, dokonalá. Každému bych přál, aby si za svůj život někdy zahrál takový zápas, protože kvůli tomu se fotbal hraje," dodal Janů.

Bývalý ligový fotbalista společně s dalšími ex-libereckými parťáky na konci června dorazí do Ratíškovic, aby si společně připomněli nejenom úspěšné pohárové tažení, ale především finále poháru z roku 2000.

„Je to fajn akce. Pro oba kluby to tehdy bylo něco unikátního, proč to nezopakovat, dát tomu nějaký rámec a zavzpomínat na staré časy,“ dodává Štiller.