Fotbalovým nadějím Hodonína vstup do Moravskoslezské žákovské ligy vyšel. Oba týmy ze Slovácka doma bodovaly s favorizovaným Zlínem. Zatímco čtrnáctka s mladými ševci remizovala 1:1, patnáctka při letošní premiéře zvítězila 3:1.

Starší žáci Hodonína (černočervené dresy) ve 3. kola MSŽL remizovali U Červených domků se Zlínem 1:1. | Foto: pro Deník/Jaroslav Kicl

„S výsledky i výkony jsme spokojení. Zlín se neporáží každý den. Je to tradiční fotbalová bašta, navíc jeho šéftrenér Milan Hanko je můj dlouholetý kamarád a kolega. Známe se dobře a proto vím, že to tam dělají dobře,“ říká šéftrenér žáků FK Hodonín Roman Grabec.

Svěřenci trenérů Lukáše Bajana a Tomáše Pochylého mají před sebou náročný úkol.

Jelikož se před letošní sezonou změnily v žákovské lize pravidla a soutěž se otevřela i pro další kluby, do nižší soutěže z dvanácti účastníků sestupují hned dva týmy.

MSŽL, 3. kolo

FK HODONÍN U15 – FC ZLÍN U15 3:1 (1:0)

Branky: 6. David Abrhám, 67. Tobias Jankovič, 70. Štěpán Jančík 51. Jakub Truhlář. Rozhodčí: Mikulášek. Diváci: 50.



FK HODONÍN U14 – FC ZLÍN U14 1:1 (1:1)

Branky: 2. Dominik Vařák – 28. Šimon Herián z penalty. Rozhodčí: Kukula. Diváci: 20.

„Věřím, že patnáctka je dobře nachystaná na to, aby se vyhnula bojům o záchranu. Kvalitu kluci na to rozhodně mají,“ je přesvědčený Grabec.

„Bohužel výsledky nyní budou na prvním místě, fotbalovost půjde trošku stranou a ze zápasu se stane válka o body,“ předpokládá kouč Hodonína.

Hodonínští žáci se v minulé sezoně i přes silnou konkurenci probojovali mezi šest nejlepších moravských týmů a i letos by rádi hráli ve skupině o titul. „V posledních sezonách jsme se v žákovských kategoriích posunuli nahoru, snad bude progres pokračovat,“ přeje si nejen Grabec.

Ten vede společně s Radomírem Kaizarem čtrnáctku. Jejich svěřenci hráli s mladými ševci nerozhodně 1:1. „Remízu určitě bereme. Za nás je to dobrý vstup do soutěže, loni jsme totiž se Zlínem ani jednou nebodovali, teď to bylo poprvé, takže kluci z toho měli velkou radost. Pro nás je to dobrý odrazový můstek,“ uvedl Grabec.

Společně s Kaizarem převzal čtrnáctku před letošní sezonu, s hráči se teprve seznamuje, sžívá. „Pro mě je hlavní, že v kádru máme pětadvacet kluků, což je super,“ pochvaluje si.

VIDEO: Mutěnice pokřtily nové dresy vítězstvím. Lednici načala letní posila

Hodonínu při letošní premiéře vyšel vstup do zápasu. Skóre hned ve 2. minutě otevřel Vařák, který po přihrávce do vápna chytře přehodil hostujícího gólmana.

„Soupeř nás ale pak začal přehrávat, v prvním poločase byl herně lepší, i když na šance to bylo vyrovnané. My jsme hrozili spíše protiútoky,“ hodnotí duel Grabec.

Jeho tým se po přestávce zlepšil a výsledek klidně mohl strhnout na svoji stranu, ale ani jeden ze tří samostatných nájezdů neproměnil, na druhé straně slovácký celek několikrát podržel skvělý gólman Foltýn. „Zachytal bezchybně a všechno vyřešil,“ chválí brankáře hodonínský kouč.

Zlíňané protivníka na konci zmáčkli, vypracovali si i šance, ale skóre 1:1 se již nezměnilo.

„Bohužel nám nevyšel vstup do utkání, kdy jsme hned ve druhé minutě po nedorozumění v obraně inkasovali. Chvilku nám trvalo, než jsme se z toho otřepali. Posléze jsme ale již přebrali otěže zápasu a hra se víceméně odehrávala na polovině soupeře. Povedlo se nám srovnat zásluhou Heriána z penalty. Vytvořili jsme si i další šanci, ale tam jsme selhali v koncovce,“ říká trenérka Zlína Aneta Strachoňová.

„Ve druhé půli byl náš výkon zase o stupeň lepší a Hodonín hrozil pouze z brejkových situací, které jsme dokázali vyřešit. V závěrečných minutách jsme soupeře zamkli před pokutový územím, ale ani tři stoprocentní šance nevedli k vítězství. Nicméně je potřeba kluky pochválit, protože v těžkém utkání i počasí tam nechali všechno, čehož si vážím,“ dodala Strachoňová.

Hůře na jihu Moravy dopadla zlínská patnáctka, která U Červených domků padla 1:3.