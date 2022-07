Jistý je již příchod dvou posil ze spojeného týmu Hrušek a Prušánek, který se v minulé sezoně odhlásil z okresního přeboru Břeclavska ještě před koncem sezony. „S Ondrou Štěpanovským a Ondrou Malárem jsme domluveni. Slibně vypadá i příchod Tomáše Růžičky z mutěnického dorostu. Důležité je taky setrvání našeho kapitána Lukáše Kašíka, který chtěl původně ukončit kariéru. Potom, co jsme postoupili, si ji ještě o rok prodlouží,“ těší zkušeného kouče.

Po povedené sezoně byl také o hráče Starého Poddvorova zájem. „Je to logické. Hráčů je čím dál míň, a když se nám sezona povedla, hned o čtyři hráče našeho kádru byl zájem ve vyšších třídách. Mladý Adam Cupal přestoupil do Milotic, Zbyněk Kršek je na zkoušce v Lednici. Po přesunu z dorostu hrál u nás pouze rok a už je na zkoušce v týmu, který bude hrát krajský přebor,“ líčí Málek.

Cíl pro následující sezonu v nové soutěži je v Poddvorově jasný. „Jednoznačně jdeme za záchranou, ale věřím klukům, že mohou hrát i výš. Trénujeme třikrát týdně, do toho máme na středy a soboty domluvené přípravné duely. Po Miloticích vyzveme ještě Kostice, Valtice a Moravskou Novou Ves. Až před startem soutěže letní dril zvolníme,“ praví poddvorovský stratég.

S vyčkávací taktikou do nové soutěže jeho svěřenci rozhodně nepůjdou. „Máme hodně mladý tým, kluci jsou dost suverénní. Říkám jim, že nás čeká úplně jiná soutěž, ale oni to tak neberou. Bavil jsem se s Markem Janouškem ze Vnorov nebo Filipem Pochylým ze Svatobořic a řekli mi, že I. B třída je proti okresu parádní soutěž. Důležité je však chytit začátek sezony. Nás hned v úvodu čekají Svatobořice, Tvrdonice a Uhřice, což není nic jednoduchého, ale snad uhrajeme co nejvíc bodů,“ přeje si Málek.

A v čem vidí poddvorovský trenér klíč k úspěchu? „Nemáme tým plný hvězd, proto musíme držet všichni při sobě a nechat na hřišti srdíčko,“ dodává.