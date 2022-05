Celek z Břeclavska s velkou absencí hráčů bojuje už od začátku soutěže. Podzimní zápasy ve Vnorovech a Ždánicích byly dokonce kontumovány ve prospěch soupeřů. „Od druhého kola jsme nenastoupili ani do jednoho zápasu ve stejné sestavě. Zranilo se nám velké množství hráčů, navíc se nejednalo o žádné nakopnutí či koňary. Několik kluků muselo dokonce na operaci. Snažili jsme se na situaci reagovat, ale přivést posily bylo skoro nemožné. Spoustě klukům už se po covidu nechce, zvykli si na domácí pohodlí,“ neskrývá domácí lodivod.

Hostující Kovo vstoupilo do zápasu aktivní hrou a drželo míč na svých kopačkách. V 9. minutě otevřel skóre utkání Jakub Kohút, jenž přišel do Ždánic v zimě z Kyjova. „Zapadl do mužstva velmi dobře. Jedná se o talentovaného devatenáctiletého hráče, který se může stát velmi dobrým fotbalistou. Snad nám ho nikdo brzo nepřetáhne,“ přeje si ždánický kouč Kamil Štipčák.

Ten byl s výkonem svého mužstva spokojen. „Určovali jsme tempo hry, domácí jenom bránili a hrozili z brejků. Postupně fyzicky odpadli a my přidali další branky. Po půlhodině hry se trefil Franta Snášel a pět minut po začátku druhé půle zvyšoval Pavel Mlejnek. Rozhodně mohl zápas skončit vyšším rozdílem. Ale i domácí měli vyložené šance, které neproměnili. Dokonce zahodili i nařízenou penaltu,“ ohlíží se hostující lodivod za nedělním utkáním.

Charvátská Nová Ves ve dvaceti zápasech získala šestnáct bodů, zajímavostí je, že všechny uhrála na vlastním hřišti. „Denně nad tím přemýšlí, co s tím můžu udělat, ale na venkovní zápasy odjíždíme s minimálním počtem hráčů. Moc si vážím přístupu našich dorostenců, bez nichž bychom to nezvládli. Přestože je mezi nimi několik talentů, skok do mužské kategorie je pro ně náročný. Na mužstvu momentálně leží psychická deka, proto se výsledkově trápíme,“ přiznává Fungáč.

V herní pohodě není ani mužstvo z Kyjovska, proti Charvátské Nové Vsi zaznamenalo teprve druhou jarní výhru. „Ztráta zraněných Rosti Doupovce a Matěje Zálešáka nás zasáhla víc, než jsem čekal. Naštěstí máme body nahrané, proto zůstávám v klidu,“ praví Štipčák.

Hráče Charvátské Nové Vsi, kterým momentálně patří dvanáctá příčka, čeká v příštím kole záchranářský duel v Tvrdonicích. Poslední čtrnáctý celek tabulky na partu kouče Fungáče ztrácí čtyři body. „Je to zápas o všechno. Potom nás čekají už jen týmy z top pětky, s nimiž bude těžké bodovat,“ prozrazuje domácí trenér.

Sedmé Ždánice v neděli od půl páté odpoledne přivítají desátou Jiskru Strážnice. „Máme s nimi dlouhodobě nelichotivou bilanci. Věřím, že ji konečně zlomíme,“ doufá ždánický kouč.

TJ Sokol Charvátská Nová Ves – TJ Kovo Ždánice 1:3 (0:2)

Branky: 80. Košťál – 9. Kohút, 28. Snášel, 50. Mlejnek

Rozhodčí: Krbůšek – Šebela, Mrenica

ŽK: 57. Beránek – 4. Kopeček, 52. Marčík, 57. Kohút, 59. Mlejnek

Diváci: 181

TJ Sokol Charvátská Nová Ves: Elsner – Slaný, Zháněl, Bartoš, Nedvěd, Osička, Brychta, Jedlička (21. Sláma), Beránek (66. Košťál), Valeš, Krmíček

TJ Kovo Ždánice: Ruban – Krejča (79. Počta), Lánc, Mlejnek, Štipčák, Kohút, Kopeček (75. Otřel), Snášel, Luskač, Horňák (63. Pevlech), Marčík (75. Kludák)