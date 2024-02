Letos nejlepší kanonýr týmu s osmi góly si pochvaluje nynější přípravu. Kozojídky mají před sebou ještě měsíc neoblíbené, ale nutné námahy.

„Líbí se mi přístup trenéra. Není to tak, že by nás úplně dřel. Současně to ale není ani nic jednoduchého,“ vyprávěl Voříšek.

Klíčové je pro něj zdraví. Ačkoliv má za sebou opakované operace kolene, chuť do fotbalu mu neschází. Naopak. Baví ho parta, která v týmu funguje. A když přesto někdy potřebuje, dostane lehkou úlevu.

„Od doktorů mám doporučená cvičení, bez kterých bych si už asi nezahrál,“ přikyvoval.

O čem všem dále v rozhovoru mluvil? O talentu spojeném s radostí ze života, bývalých týmech, mezi něž patří například Baník Ratíškovice, současných soupeřích v 1. A třídě či londýnské Chelsea.