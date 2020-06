V této fázi přípravy však výsledek není podstatný. „Utkání splnilo svůj účel, kluci se dostali po dlouhé době do zápasu. Veselí nás hlavně v první půli přehrávalo, bylo běhavější. Po přestávce jsme se herně trochu zvedli, ale neproměňovali jsme šance,“ zhodnotil utkání mutěnický kouč Marcel Houška.

Jeho tým se společně připravuje teprve dva týdny. „Ani bych to nenazýval tréninkem, sešli jsme se dvakrát týdně a trochu opět navodili fotbalovou atmosféru. Ty dva měsíce nicnedělání jsou na hráčích vidět, v současném stavu bychom určitě do mistrovského zápasu nastoupit nemohli. Postupně budeme ale v tréninku přidávat na intenzitě, do startu sezony je spousta času,“ poznamenal Houška.

Další přípravné utkání čeká Mutěnice v sobotu od 17.30 v Boršicích.