„Bylo to derby, obě mužstva se pohybují na špičce soutěže. Zápasy v první pětce přitáhnou i lidi z okolí, kteří se přijdou podívat na kvalitní fotbal. Pravidelně nám chodí velmi pěkné návštěvy. Zhruba od dvou do tří stovek, na derby víc“ uvedl předseda klubu Jaroslav Bíla.

A to už v soutěži, kde jen třikrát za letošní sezonu padla hranice čtyř stovek diváků, něco znamená. „Jsme velice vděční za podporu, které se dlouhodobě těšíme. Fotbal je u nás kulturní záležitost, patří k obci. Na každém domácím utkání je tombola od sponzorů, máme tu trvale otevřené pohostinství a při utkání funguje i bufet, kde si fanoušci mohou koupit třeba párky,“ popsal funkcionář.

Tribuna pojme 250 příznivců. „Okolo hřiště pak kapacita není problém. Když tu hrál přípravu Zlín, přišlo kolem šesti set lidí. Někdy dřív na ligové mančafty dorazilo i kolem tisícovky diváků,“ zavzpomínal.

Fanoušci jsou Hroznové Lhotě dál věrní, i když jinde zájem opadá. „Na ostatních stadionech vidím, že návštěvy před koronavirem byly vyšší. Teď to někde vypadá, jako by se diváci odnaučili chodit na fotbal. My spoléháme na naše odchovance. Máme tu rodinné zázemí a fandové se dojdou podívat na hráče, které znají od přípravek a žáků. Teď jsme třeba nastoupili se čtyřmi dorostenci, jeden neměl ani sedmnáct roků,“ popsal, v čem vidí rozdíl u vlastního klubu.

Příznivci oddílu na Hodonínsku navíc zvyšují návštěvnost i konkurentům. „Fanoušci jezdí i na venkovní utkání, z čehož jsme opravdu nadšení. Někdy jich bývá i padesát nebo víc. Sami se domluví, udělají si třeba výlet do Lednice a odpoledne pak dojedou na fotbal,“ vyzdvihl Bíla.

Přízeň diváků je důležitým faktorem v hospodaření klubu. „Návštěvy nám přispívají do rozpočtu, abychom udrželi podmínky pro mládež, které tu máme. Sdružujeme asi osmdesát mládežníků, takže samozřejmě nemáme nějakého sponzora kromě obce,“ prozradil předseda.

Za vstup do hlediště dají fanoušci třicet korun. „Necháváme to tak, i když náklady rostou. Ať už jde o energie nebo další věci, co k tomu patří. U většiny oddílů, kam jezdíme, vidím, že to mají podobně,“ okomentoval.

Sokolu z Hroznové Lhoty zatím patří v B skupině I.A třídy bronzová příčka. Výš se v klubu zatím nedívají. „Naší ambicí je zabudovávat odchovance a držet se mezi prvními pěti mužstvy v tabulce. I.A třída je nejvyšší soutěž, co jsme hráli,“ uzavřel Bíla.

JAROSLAV GALBA