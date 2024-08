Kyjov se však nevzdal a v osmnácté minutě už byl stav opět srovnaný. Nejprve snížil Martin Dufek, za okamžik vyrovnal Jiří Valášek. „Podobně jako minule proti Vnorovům se nám nepodařil vstup do zápasu, domácí si vytvořili několik šancí. Podařilo se nám pak přeskupit řady a po rychlých kontrech jsme vyrovnali,“ těšilo kyjovského kouče Darka Opatřila.

Hroznové Lhotě vyšel náramně vstup do utkání, po dvou rychlých gólech Radmila vedla v desáté minutě už 2:0. „ Začátek byl z naší strany byl opravdu velmi vydařený,“ neskrýval domácí kormidelník.

Do kabin odcházeli spokojenější přece jenom domácí, kteří v první minutě nastavení zaznamenali třetí branku Radkem Poláchem. „Chtěli jsme to do poločasu dohrát, ale bohužel jsme dostali laciný gól,“ mrzelo šéfa hostující lavičky.

V domácím táboře však s předvedenou hrou nepanovala spokojenost. „V kabině jsme si řekli, co jsme dělali špatně. Ve druhém poločase už jsme soupeře nepustili do brejků a míč drželi ve své moci. Utkání jsme pak dovedli ke zdárnému konci,“ pravil Bíla.

Už ve třetí minutě druhé půle zkompletoval Radmil svůj hattrick a v následujících deseti minutách přidali další branky Martin Maňák s Matějem Domanským. „Scénář byl podobný jako v první půlce. Domácí měli hodně šancí, něco jsme eliminovali, ale nedali jsme své příležitosti. Minimálně tři, čtyři šance jsme měli vyřešit lépe,“ věděl dobře Opatřil.

Podle něj vyhrál Trauben zcela zaslouženě. „Výsledek je jasný, na hřišti to vypadalo podobně. Hlavně běžecky byl soupeř celý zápas lepší, nestíhali jsme uzavírat prostory. Hroznovka potvrdila, že bude i letos patřit ke špici,“ zdůraznil kyjovský lodivod.

Jeho svěřencům patří po dvou odehraných zápasech s jedním bodem poslední čtrnácté místo, Hroznová Lhota je se třemi body pátá.

V dalším kole se Trauben představí v neděli od pěti hodin odpoledne v Mutěnicích. Kyjov ve stejný den od čtvrt na jedenáct dopoledne hostí Velké Pavlovice.