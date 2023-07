Minulou sezonu B skupiny I. A třídy zakončili na druhém místě. O špičku tabulky plánují hrát fotbalisté Hroznové Lhoty i v nadcházejícím ročníku, podle slov jejich trenéra je však nečeká nic jednoduchého. „Myslím, že tentokrát bude bojovat o přední místa víc mančaftů, čtyři až pět minimálně,“ řekl kouč Hroznové Lhoty Jaroslav Bíla.

Fotbalisté Hroznové Lhoty (v černém) přivítali dvě nové tváře. | Foto: Jaroslav Kicl

Ten vedle nováčka z Kozojídek a posílených Dubňan s Rohatcem favorizuje i Vnorovy. „Určitě opět prokážou své kvality. Podle mě navážou na výkonnost z minulé sezony a potvrdí, že to nebylo jen o nováčkovském nadšení,“ předpověděl zkušený stratég.

Jeho svěřence v letní pauze posílili dvě nové tváře. Z Mutěnic přišel záložník Martin Maňák, z Lipova zamířil na Zelničky forvard Martin Čerešňák. „Oba jsou odchovanci lipovského fotbalu. Nikdo nám neodešel, ale chtěli jsme rozšířit kádr,“ prozradil Bíla.

MOL Cup: První kolo si zahraje devět týmů z kraje, Hodonín vyhlíží derby

Podle něj chvíli potrvá, než se nové akvizice zapracují do kolektivu. „Maňák přichází z krajského přeboru, u něj očekávám, že se zapracuje co nejdřív. Pro Čerešňáka to bude z okresního přeboru do I. A třídy větší skok, ale věřím, že se do toho dostane,“ přál si lodivod.

Trauben má za sebou tři přípravné duely, ani v jednom však nevyhrál. Starému Městu podlehl 3:5, Hluku 0:6 a naposledy prohrál s Mutěnicemi 1:2. „Výsledkově s přípravou spokojen nejsem, ale zkoušeli jsme mladé kluky z dorostu,“ podotkl Bíla.

PODÍVEJTE SE: Hodonín vyřadil Baťov z MOL Cupu. V dalším kole přivítá Vyškov

I když v posledním utkání s Mutěnicemi vyběhla na trávník základní jedenáctka, se kterou Bíla počítá pro start nového ročníku I. A třídy, jako generálku považuje až středeční pohárový zápas ve Svatobořicích-Mistříně. „Doufám, že si všechno sedne,“ uvedl trenér.

Vítěz předkola pak v neděli na domácím hřišti přivítá Krumvíř. Novou sezonu I. A třídy zahájí Hroznová Lhota v neděli 13. srpna od pěti hodin odpoledne na hřišti Rohatce, ve druhém kole pak přivátá v derby Veselí nad Moravou. „Musíme los vzít, tak jak je. Stejně postupně narazíme na všechny soupeře, nehledám v tom žádnou vědu,“ dodal Bíla.