V sobotu zkušený stoper Petr Horňák naskočil do prvního jarního zápasu s Bystřicí pod Hostýnem, odehrál závěrečných patnáct minut a fotbalistům Strání pomohl nejen k jasné výhře 6:1, ale i k upevnění vedoucí pozice v tabulce krajského přeboru Zlínska.

„Jaro pro nás určitě bude náročnější, ale aby někdo smazal náš náskok a sesadil nás z prvního místa, tak to si opravdu nedokážu představit,“ říká upřímně bývalý hráč Uherského Brodu, Morkovic či Osvětiman, který coby kapitán dotáhl krajský výběr Zlínska na amatérské mistrovství Evropy.

Co říkáte na nedělní los, který vám přisoudil soupeře z Portugalska, Srbska a Polska?

Los se mi jenom těžko hodnotí. Každopádně to pro nás bude velice zajímavá konfrontace s kvalitními soupeři. Až na hřišti se uvidí, kdo jak na tom bude. Realizační tým se nám však jistě pokusí sehnat nějaké informace o našich soupeřích.

Dotazník

1. Nejhezčí fotbalové zážitky? Loňská účast v Regions' Cupu, postup do divize a výhry v poháru se Bzencem. Dál postupy s Kyjovem a rakouským Pottenbrunnem

2. Oblíbený klub, hráč? TJ Družba Bukovany, Tottenham, Real Madrid, hráč Isco

3. Oblíbený trenér? František Kordula

4. Fotbalový sen? Sny mám ještě dva. Vyhrát letos EURO amatérů a pak postup s Družbou Bukovany postup do I. B třídy

5. Kolik přátel máte na facebooku? 589

6. Největší fotbalový kamarád? Asi musím říct Michal Kůřil (Smolda) a dříve to byl Michal Huška

7. Nejhezčí místo na Zlínsku? Stavebniny Vastap Uherský Ostroh

Jste rád, že se EURO hraje ve Španělsku? Galície je prý hezká …

Za Španělsko jsem velice rád. Společně s Portugalskem to pro mě byl favorit pořadatelství. Zimu, déšť a umělou trávu jsem si užil již v Severním Irsku. (úsměv)

Máte rád španělský fotbal, nebo upřednostňujete třeba anglické týmy?

Jo, španělský fotbal mám rád. Odmalička jsem velký fanoušek Realu Madrid. I když v televizi radši sleduji anglickou ligu. Nenechám si ujít žádný zápas Tottenhamu.

Už máte nahlášenou dovolenou, volno na červen?

Ne, dovolenou ještě nahlášenou nemám, na to je čas. Mám výborného zaměstnavatele, který mi určitě vyjde vstříc a uvolní mě. (úsměv) Pracuji jako skladník ve stavebninách Vastap v Uherském Ostrohu. Navíc nevím, jak na tom budu zdravotně a jestli případně dostanu nominaci. Jinou dovolenou v plánu nemám, možná v případě až v září po svatbě, která mě čeká.

Jak na tom nyní jste po zdravotní stránce? V neděli jste nastoupil za Strání B v okresním přeboru Uherskohradišťska a brzy jste střídal.

Už dva týdny trénuji s týmem. Zapojuji se do všech věcí, ale pořád mě to limituje a pobolívá. I tak doufám, že se dám brzy zdravotně do pořádku a budu platný pro tým.

Těší vás, jak Strání zvládlo vstup do jara? Nemáte strach o místo v sestavě?

Mám radost, jak se klukům vstup do jara povedl. Bylo moc důležité hned od začátku naskočit na vítězné koleje. Teď je jenom na nás, abychom si formu udrželi a podobné výkony předváděli týden co týden. Strach o místo v sestavě nemám. Když bude někdo lepší, tak mu svoji pozici rád přenechám.

Regions' Cup: výběr Zlínska se na EURO utká s Portugalci, Srby a Poláky

Upřímně. Může vás někdo sesadit z prvního místa a připravit o postup?

Jaro pro nás určitě bude náročnější, ale aby někdo smazal náš náskok a sesadil nás z prvního místa, tak to si opravdu nedokážu představit.

Pohledem trenéra Lukáše Motala

„Petra znám již z žákovských let, kdy jsme proti sobě hrávali. Já byl ve Zlíně, on ve Slovácku. Známe se dlouho, takže jsem hned při tvoření nominace věděl, že jej vezmu a že bude dělat kapitána. Sice v kabině není moc slyšet, ale na hřišti svým vystupováním působí jako pravý lídr a kluci za ním jdou. Sice jej v rozhodujícím zápasem žralo, že nedal penaltu, ale v závěru nám příkladnou bojovností pomohl k potřebné remíze a k postupu na EURO. V Regions' Cupu hrál již v minulosti, takže jako jeden z mála kluků věděl do čeho jde. Když jsme kvalifikaci rozjížděli a postupně vyhrávali. Byl rád, protože Strání, kde působí, se tehdy vůbec nedařilo. Nevyhráli snad celý půl rok. Teď už je to jiné." (úsměv)

Kam angažmá ve Strání ve své kariéře řadíte?

To je pro mě těžká otázka. Upřímně musím říct, že angažmá ve Strání pro mě není úplně povedené. Nejprve přišly problémy kolem covidu, když se kvůli vládním restrikcím nedohrála sezona, pak přišel obrovský neúspěch v podobě sestupu z divize. A ani individuálně se mi nijak zvlášť nedařilo.

Kromě Strání jste hrával ve Slovácku, Uherském Brodě, Morkovicích, Bzenci, Kyjově a Osvětimanech. Na co nejradši vzpomínáte, které úspěchy byste vyzdvihl?

Z předchozích angažmá to nejpovedenější bylo asi ve Bzenci, kde jsme v jedné sezoně vyhráli krajský přebor i pohár. Ani po postupu v divizi jsme určitě nehráli špatný fotbal.

Kariéru dohrajete doma v Bukovanech?

Kariéru bych chtěl dohrát v Bukovanech, kde pořád bydlím. Nikdy žádná jiná varianta nebyla ve hře. Jsem velký patriot. Mám to v hlavě už dlouho a cítím, že se blíží doba, kdy tomu tak nastane. Jsem jejich největším fanouškem a když mohu, jsem vždy na jejich zápasech nebo i trénincích.