Třiadvacetiletý fotbalista, který prošel mládežnické kategorie ve Slovácku, se do rodné Strážnice vrátil po angažmá ve Bzenci a Rakousku. „Měl jsem ještě další nabídky z Rakouska, ozvaly se mi i Kozojídky a Bzenec, ale mám náročnější dojíždění z Brna, kde studuju a pracuju. Bzenec mě z fotbalového hlediska ještě lákal, ale nešlo by to skloubit,“ přiznal.