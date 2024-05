Pro sestupující týmy ze třetí ligy pak musí uvolnit místa týmy na chvostu divizních tabulek. „Předpokládám, že reálně mohou sestoupit z divize tři týmy, ale nic nemůžeme vyloučit. Všechno se odvíjí od vršku, tedy druhé ligy a pak Moravskoslezské fotbalové ligy,“ zdůraznil Bureš.

Nejhůře postavený jihomoravský tým v divizích je Břeclav. Té patří čtyři kola před koncem třinácté místo, ale předposlední patnácté Speřice na ni ztrácí jediný bod. „V krajském přeboru všichni spekulují a na dálku přejí Břeclavi,“ nadhodil předseda komise.

MSK a případně i jedenácté Tasovice, které rovněž nemají jistotu záchrany, mají totiž v rukou osudy několika celků z krajských soutěží. „Z krajského přeboru klasicky jeden tým postupuje a jeden padá, to je tradiční scénář. Ve chvíli, kdy by z divize spadla Břeclav nebo Tasovice, z krajského přeboru sestupují dva týmy,“ vysvětlil Bureš.

V tomto případě by sestup jihomoravského zástupce z divize odskákaly i týmy z I. A tříd či I. B tříd. „Z obou skupin I. A třídy postupuje vždy vítěz dané skupiny, sestupující je tradičně poslední tým skupiny. V případě pádu Břeclavi by však sestoupil i hůře postavený předposlední tým z obou skupin I. A třídy. Stejná situace by pak nastala i v B třídách,“ uvedl krajský funkcionář.

Kdyby došlo na tento scénář, z krajského přeboru by momentálně sestoupily Mutěnice a Lednice, A třídy by pak kromě posledních celků Slovanu Brno a Valtic opustily i Šlapanice. Předseda sportovně-technické komise se ale do podobných prognóz nechtěl pouštět. „Nemůžeme předjímat. Necháme dohrát sezonu a pak uvidíme, jak to dopadne,“ uzavřel.

S jistotou však oznámil, že se od příští sezony chystá první krok k reorganizaci soutěží. „Od nového ročníku bude platit novelizace soutěžního fotbalového řádu, která umožňuje přejmenování soutěží a sjednocení do lig. Divize by měly být nově čtvrté ligy, u krajských soutěží záleží, zda daný orgán přejmenuje své soutěže na ligy,“ prozradil Bureš.

Přestože nedojde kompletně k přejmenování krajských soutěží v celé České republice, Jihomoravský krajský fotbalový svaz k přejmenování určitě přistoupí. „Krajský přebor bude nově pátá liga, A třídy budou šestá a B třídy sedmá. Následně bude snaha o propojení i s okresními soutěžemi,“ netajil.

Kromě nových názvů se však ve struktuře soutěží zatím nic nemění. „Jde jen o první krok plánované reorganizace. Ta je stále v řešení, ale nemyslím si, že by měla nastat už v přespříští sezoně,“ dodal Bureš.