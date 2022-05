Dvaadvacetiletý fotbalista přestoupil do Baníku před sezonou ze Vnorov, kde nastupoval v okresním přeboru. „Hned v letní přípravě jsem poznal rozdíl tří tříd. Hra je daleko rychlejší, důraznější a hráč má najednou míň prostoru. Je to úplně jiné, než ve Vnorovech,“ tvrdí kanonýr víkendu.

Po prohře 0:3 v derby s Mutěnicemi ve 22. kole nabídl ratíškovický trenér Petr Zemánek svou rezignaci, vedení ji však nepřijalo. To se ukázalo jako správný krok, protože v následujícím utkání Baník doma remizoval 3:3 s Moravským Krumlovem a nyní obral o všechny body Boskovice. „Kouč Zemánek byl jeden z důvodů, proč jsem do Ratíškovic přišel. Projevil o mě osobně velký zájem, čehož si nesmírně vážím. Celá kabina se za trenéra postavila a je jedině dobře, že zůstal,“ prozrazuje Kočiš.

Rodák ze Vnorov má za sebou angažmá v mládežnických týmech Slovácka. „Přišel jsem do Slovácka do kategorie U11. V ročníku jsem byl s Michalem Kohútem, který je teď člen prvoligového áčka nebo s brankářem Matějem Kovářem. Ten se dostal z Hradiště až do Manchesteru United. Ve sportovní škole jsem byl ve třídě s Michalem Sadílkem (hráč Twente FC – pozn. red.). Při přechodu do mužské kategorie jsem dal přednost studiu na vysoké škole a fotbal šel trochu stranou, proto jsem se vrátil do Vnorov,“ vysvětluje střelec osmi branek v sezoně.

I při ratíškovickém angažmá sleduje Kočiš fotbalové dění ve Vnorovech. Tým z Veselska se po loňském postupu do I. B třídy úspěšně uchází o další postup o patro výš. Čtyři kola před koncem sezony se Vnorovy nachází na druhém místě. Nabízí se tedy možnost, že by potenciálního nováčka I. A třídy posílil? „Ve Vnorovech je správná parta, jezdím s nimi na každý zápas. Kluci samozřejmě zkoušejí a lanaří mě zpět, ale zatím o tom nepřemýšlím. Naplno se soustředím na fotbal v Ratíškovicích a po sezoně se uvidí, ale spíš zůstanu v Baníku,“ dodává Kočiš.