„Neuvěřitelný zážitek. Výhra 5:1 výhra to ještě umocnila. Pivo poteče proudem, budou nádherné oslavy,“ uvedl těsně po zápase jeho hrdina Ondřej Březina.

Osmadvacetiletý útočník Hroznové Lhoty popravil okresního rivala čtyřmi přesnými zásahy a měl hlavní podíl na jednoznačném triumfu Traubenu.

„Nemyslím si, že to byl můj zápas,“ brání se rodák ze sousedních Kozojídek. „První gól po samostatné akci obstaral Zbyněk Smetka, při druhém mi míč před prázdnou bránu naservíroval Petr Lipčík a po další přihrávce Zbyňka Smetky jsem to dal opět do prázdné,“ popisuje.

Ani za stavu 3:1 ale neměl Březina dost a protivníka dorazil dalšími dvěma brankami. „Potom už se to hrálo samo,“ usmívá se nejlepší hráč zápasu, který po utkání absolvoval i televizní rozhovor, za svůj mimořádný výkon obdržel zaslouženou odměnu v podobě šeku od sázkové kanceláře Fortuna.

„Byl to nevšední zážitek pro každého fotbalistu,“ má jasno. „Když jsem se díval na záznamy gólů, přišlo mi to jako od profesionálů, prostě kvalita. Každý z nás si to přehraje minimálně desetkrát. Budeme z toho žít opravdu hodně dlouho,“ tuší.

Zdroj: Libor Kopl

Také kapitán Hroznové Lhoty Aleš Radmil si nevšední duel náramně užil. „Bylo to super. Svátek pro celou Hroznovou Lhotu i okolí. Ani jsme si nepředstavovali, že to vyjde takto krásně. Výsledek 5:1 je pěkný,“ uvedl domácí středopolař.

Přitom začátek ze strany vedoucího týmu tabulky dobrý nebyl. „Dvacet minut bylo skoro tragických,“ řekl natvrdo.

Na nervozitu z velkého množství diváků a televizní kamery to ale nesváděl. „Je pravda, že máme v týmu i hodně mladých kluků, asi to na ně dolehlo, ale soupeř na tom byl podobně. Spíš jsme se nemohli sžít s hrou soupeře. Vnorovy jsou nováček, který tady hrál poprvé. Nebyli jsme na ně úplně zvyklí,“ míní.

Po bleskovém obratu ale hráči Traubenu, jak se týmu z Hroznové Lhoty přezdívá, dostali utkání pod svoji kontrolu a na perfektně připraveném trávníku dominovali.

„Pak se to zlomilo a Ondrovi Březinovi to tam napadalo, takže to pro nás dopadlo nejlépe, jak mohlo,“ raduje se Radmil.

Hosté ze Vnorov přijali porážku s nadhledem. Byť šlo o derby, žádný zákrok ničím nevybočil, soupeři se k sobě chovali korektně. Ondrův tým však hlavně druhou půli nezvládl a utrpěl nejhorší porážku po postupu do I. A třídy.

„Bohužel pro nás zápas skončil jednoznačnou prohrou, ale i tak to pro všechny kluky byl nádherný zážitek,“ souhlasí hostující záložník Marek Janoušek.

Zdroj: Libor Kopl

Čtyřicetiletý středopolař v kariéře prošel řadou klubů, v mládeži prošel i akademií Slovácké Slavie Uherské Hradiště, ale na nedělní duel jenom tak nezapomene.

„Nevím, jestli to byl vrchol kariéry, ale super zážitek před krásnou diváckou kulisou,“ prohlásil.

Náladu mu pokazil nejen čtyřgólový Březina, ale i chyby defenzivy. „Na začátku jsme dali gól, vypadalo to dobře, ale po hrubých chybách jsme si nechali dát do poločasu tři branky a bylo asi rozhodnuto,“ říká Janoušek.

Agru nepomohl ani talentovaný Nikola Absolon. Vnorovský rodák se domů vrátil ze Slovácka, v derby ale příliš vidět nebyl.

„Zápas jsem si hodně užil. Atmosféra byla vynikající. Jen škoda výsledku,“ lituje devatenáctiletý mladík.

Zdroj: Libor Kopl

„Soupeře jsme sice prvních třicet minut přehrávali, ale po našich chybách jsme dostali tři branky. A právě takové maličkosti podobné zápasy rozhodují,“ dodal zklamaně.

Vnorovy nakonec prohrály na Zelničkách s Hroznovou Lhotou 1:5 a v tabulce I. A třídy skupiny B klesly za Pohořelice na třetí místo. Soupeř zůstal v čele.