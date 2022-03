Pouze dvanáctigólový Petr Eliáš je v kádru Kyjova jediným hráčem, který vstřelil v sezoně víc branek než Hynčica. „Vím, kolik jsem dal v sezoně gólů, ale tabulku střelců pravidelně nesleduju. Důležitá je pro mě práce celého týmu. Před sezonou bylo řečeno, že budeme hrát o postup, ale nevím jestli bychom na vyšší soutěž měli. Navíc nám v zimě odešli Martin Koplík s Kubou Červinkem, to byli klíčový hráči. Vzadu nás hodně drželi, hlavně svými zkušenostmi, ale mladí kluci se musí chopit nové příležitosti a nahradit je,“ nabádá Hynčica své spoluhráče.

V sobotním duelu v Šardicích zařídil svému týmu tři body, když za stavu 2:2 vstřelil rozhodující třetí gól Kyjova. „Nehráli jsme to, co jsme si řekli. I když nám vstup do utkání vyšel, soupeř dokázal srovnat. Naštěstí jsme dali třetí gól a vyhráli,“ ohlíží se za posledním zápasem.

Bývalý hráč Svatobořic, jenž působí v Kyjově od roku 2015, vstřelil většinu svých branek nohou. I kvůli jeho nižší postavě se za hlavičkáře nepovažuje. „V přípravných zápasech jsem nějaký gól hlavičkou dal, ale v soutěži jich moc nebylo,“ směje se Hynčica, který si však na nižší vzrůst nestěžuje. „Mám dobrý výskok, který uplatňuju v osobních soubojích. Navíc mi vyhovuje, že mám nízko těžiště,“ dodává.

Pokud byste hledali v pokoji talentovaného kanonýra Kyjova vylepené plakáty fotbalistů, žádné byste nenašli. „Žádného oblíbeného hráče nemám, ale sleduju Premier League, hlavně West Ham kvůli bývalým Slávistům, kterým držím palce,“ povídá Hynčica, který však Součka ani Coufala za svůj vzor nepovažuje. „Jsou to úplně jiné typy fotbalistů, než jsem já, ale fandím jim,“ vysvětluje.