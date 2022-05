KANONÝR DENÍKU: Koplík gól proti Ratíškovicím neslavil

Každý fotbalista miluje pocit, když míč rozvlní síť a všichni oslavují vstřelenou branku. Najdou se však i okamžiky, kdy hráč gólové oslavy krotí. Není to tak dávno, co útočník Michal Krmenčík předvedl emotivní gólovou oslavu v dresu Slavie Praha, když se prosadil v duelu proti Viktorii Plzeň, kde zažil nejúspěšnější roky kariéry. Dal tak podmět k obrovské mediální kauze, která otřásla celým českým fotbalem. Do podobné situace se dostal v pátečním utkání krajského přeboru mezi Ratíškovicemi a Mutěnicemi také Lukáš Koplík. Rodák z Ratíškovic hrající v Mutěnicích otevřel skóre duelu, v němž Mutěnice zvítězily nakonec 3:0. „V Ratíškovicích bydlím a mám tu i práci, zápas byl pro mě velmi specifický. Region jej vnímá jako jediné derby v krajském přeboru na Hodonínsku, pro mě znamená ještě víc,“ vysvětluje Koplík

Mutěnický záložník Lukáš Koplík (vpravo) v zápase proti Ratíškovicím. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Osmadvacetiletý záložník své spoluhráče před zápasem patřičně namotivoval. „Do kabiny jsem za vítězství vypsal odměnu. Dal jsem klukům i možnost, ať si sami vyberou, co mám přinést. Nechali to na mně, takže něco vymyslím,“ prozrazuje fotbalista, jenž má za sebou i angažmá v Hodoníně. Byl to právě od, kdo otevřel skóre do té doby remízového duelu. V 75. minutě si naskočil na roh Dalibora Koštuříka a hlavou nedal brankáři šanci. „Ze vstřelené branky mám smíšené pocity. Kdybych ji dal v jiném zápase, byl bych šťastnější. Ratíškovice mě fotbalově vychovaly, na to nemůžu zapomenout,“ uznává Koplík. FOTOGALERIE: Ždánice vyhrály v Charvátské Nové Vsi. Domácím chybělo devět hráčů Respekt k bývalému klubu prokázal přímo na hřišti, když bezprostředně po vstřelené brance poslal domácím fanouškům omluvná gesta. „Spoluhráči mě objali, poplácali po ramenou, ale neměl jsem potřebu dávat najevo zbytečně přehnané emoce,“ praví mutěnická opora. Proti Ratíškovicím se netrefil poprvé. „V Mutěnicích působím od sezony 2015/2016 a proti Ratíškovicím už jsem několikrát nastoupil. Vybavuji si, že jednou jsem se proti nim trefil v poháru, ale krajském přeboru je to poprvé,“ říká Koplík, který se trefil v sezoně počtvrté. OBRAZEM: Mutěnice vyhrály derby v Ratíškovicích. Kouč Zemánek nabídl rezignaci Kolik měl vlastně nejsledovanější hráč zápasu v hledišti příznivců? „Přišlo se podívat hodně známých, pozval jsem přítelkyni, rodinu, kamarády. Taťka hrával odjakživa fotbal a všichni tři starší bratři taky. Dle jejich slov fandili v derby výjimečně Mutěnicím,“ dodává s úsměvem záložník dvanáctého celku krajského přeboru.