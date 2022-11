Kyjovu se nepovedl vstup do sezony, v úvodních čtyřech kolech získal pouhé dva body. Potom přišel vzestup a svěřenci Darka Opatřili jako jediní porazili 2:1 i největšího favorita z Kozojídek. „Zaspali jsme začátek sezony, prohráli jsme pár smolných zápasů. Naštěstí se to zlomilo, dáváme dost branek a tabulkou jsme se vyšplhali až na čtvrté místo. Na konci podzimu už jsme hráli podle představ, ale chybí nám body z úvodu sezony. Kdybychom je měli, mohli jsme hrát o první místo,“ litoval kanonýr víkendu.

Ten přišel do Kyjova loni v létě. „Pocházím ze Bzence, kde jsem taky odehrál velkou část své kariéry. V klubu však nastaly organizační změny, bylo mi řečeno, že se mnou už nepočítají. Kontaktoval mě kamarád Tomáš Macek, se kterým jsem měl odejít do Rakouska. Bohužel nám naše plány překazil covid, tak jsem zamířil do Kyjova,“ vysvětlil Eliáš svůj přestup.

GLOSA Kryštofa Neduchala: Vizitka českého fotbalu

Minulá sezona však nenaplnila klubové ambice. „Bylo v plánu hrát o postup, ale bohužel to nevyšlo, skončili jsme pátí. Nyní jsme o jednu příčku výš, ale o postupu se nikdo nebaví. Na první Kozojídky ztrácíme deset bodů, neupínáme se na to, protože je to už velmi těžké,“ přiznal zkušený fotbalista.

Pětatřicetiletý záložník vévodí střeleckým statistikám soutěže spolu s dalšími dvěma hráči. Dvanáct branek nastříleli i Matěj Hynčica rovněž z Kyjova a Jiří Kačer ze Svatobořic-Mistřína.

OBRAZEM: Kozojídky našly střelce a drtí soupeře. Trápení nováčka pokračuje

Jaký je Eliášův recept na střílení branek? „Člověk se tomu zasměje, ale největší vliv na to má moje partnerka. Je pro mě velkou oporou, dostane mě do klidu. Jezdí se mnou skoro na každý zápas, když je na stadionu, tak se mi daří. Na dvou zápasech chyběla a hned to bylo znát. Každopádně hráč musí mít v sobě správný výběr místa. Nastupuju na pozici krajního záložníka, ale v podstatě jsem volný podhrotový hráč. Neustále doplňuju útočníky a zatím mi to tam padá,“ dodal s úsměvem.