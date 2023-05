Dala dva góly, svým výkonem vyčnívala, byla nejlepší hráčkou utkání. Týmu pomohla k přesvědčivé výhře 4:1 nad posledními Tečovicemi, k dalším třem bodům. O ně však fotbalistky divizního Bezměrova nakonec přijdou. Talentovaná Alena Zemánková totiž ve zmiňovaném duelu i dalších třech nastoupila neoprávněně. Ještě jí totiž nebylo patnáct let!

Fotbalistky Ajax Bezměrov | Foto: Hana Miklová

Celý případ začal úplně nevinně. Zemánková totiž nebyla z nějakého důvodu uvedená v oficiálním zápisu o utkání.

Jelikož ale trenérovi Pavlu Kratochvílovi bylo šikovné svěřenkyně líto, nechal zápis dodatečně upravit a branky připsat právě jí.

Za "dobrý skutek byl ale potrestán", průšvih byl na světě.

Svaz zjistil pochybení, odhalil neoprávněný start a zbytečná kauza, které snad netěší vůbec nikoho, je na světě.

„Víme, že pravidla jsou jasně daná, ale za mě je to celé zbytečné. Mysleli jsme si, že hráčka, která v letošním roce dosáhne věku patnácti let, může hrát, bohužel tomu tak není a čtrnáctileté dívky nesmí hrát,“ říká smutně trenér Bezměrova Martin Kratochvíl.

Podle něj je systém v ženském fotbale špatně nastavený, měl by se začít řešit.

„Ženy a hlavně děvčata jsou v tomto oproti chlapcům diskriminovány a omezovány. Zbytečně kvůli těmto obstrukcím a nesmyslným pravidlům přicházíme o hráčky,“ štve Kratochvíla.

„Pamatuji doby, kdy za ženy mohly se souhlasem rodičů či lékaře hrát i třináctileté dívky. Nechápu, že když na to mají schopnosti, proč jim to zakazujeme. Přitom někde za muže nastupuje i čtrnáctiletý žák,“ poukazuje Kratochvíl.

Fotbalistky Slovácka ve šlágru zdolaly Liberec, hned v úvodu rozhodla Polášková

Kouči Ajaxu rovněž vadí, že systém FAČR umožní napsat do zápisu i fotbalistku, které nemůže hrát.

„Za mě je nepochopitelné, že i po letech fungování systému do něj mohu zadat někoho, kdo tam nesmí být. Kdyby se to konečně vyřešilo, ubylo by pokut, kontumací a podobných věcí,“ má jasno.

I když s Kratochvílem řada trenérů i funkcionářů jistě souhlasí, ženy Ajaxu v divizi B přijdou o šest bodů a v tabulce klesnou za sedmého na předposlední deváté místo. Zemánková totiž nastoupila i v domácím zápase s Mostkovicemi, který celek z Kroměřížska vyhrál 2:1.

S Prostějovem a v Protivanově, kde šikovná fotbalistka rovněž hrála, Bezměrov prohrál.

„Je mi líto hlavně děvčat, které si body těžce vybojovaly na hřiště a teď o ně přijdeme,“ povzdechl si Kratochvíl.

Sportovně-technická komise předala hráčku disciplinární komisi, které vynese ortel příští týden. Duely s největší pravděpodobností zkontumuje.

Trestu neunikne klub, Zemánková ani rozhodčí Jan Havrlant, Lukáš Humpa a Jakub Machorek, kteří umožnili zapsání čtrnáctileté hráčky do zápisu a tedy neoprávněný start.