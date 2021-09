Favorit v 6. kole krajské I. B třídě skupiny C letos poprvé zvítězil venku, okresního rivala hlavně díky osmadvacetiletému útočníkovi rozcupoval 5:1 a potvrdil pozici nejlépe střílejícího mužstva v soutěži.

„Byl to povedený zápas,“ usmíval se rodák z Rohatce u Hodonína.

Kolářík už předtím několik hattricků dal, čtyřikrát v jednom zápase se ale trefil vůbec poprvé v kariéře.

Všechny branky dal ze hry, žádnou standardku k tomu nepotřeboval. Přitom v prvních čtyřech kolech se střelecky soužil, prosadil se jen jednou při úvodní demolici s Malenovicemi, v dalších třech duelech vyšel naprázdno.

Probral se však v pravý čas, v důležitém venkovním zápase.

„Příprava byla dobrá, dařilo se mi. Pak se to nějak zaseklo, přestalo mi to tam padat. Proto jsem rád, že jsem to protrhl,“ říká.

Proti Ostrožské Nové Vsi to zase tak složité neměl. Domácí těžce dávali dohromady základní sestavu, herně jim to drhlo. Ořechovští se chopili šance, protivníka přehráli. „Bylo to v podstatě na jednu branku,“ tvrdí.

„Domácí měli jenom dva nebo tři útoky, jinak hrozili pouze z rohů. My jsme hráli dobře, už v prvním poločase jsme mohli přidat další branky. Soupeři ke konci došly síly. My jsme sestavu prostřídali, zápas v klidu dovedli do vítězného konce,“ těší Koláříka.

Za svůj mimořádný střelecký počin bude muset do kabiny spoluhráčům přinést litr kořalky. Po jednoznačném triumfu se ale žádná oslava nekonala. Hráči Ořechova se po zápase rozjeli domů, také hrdina sobotního utkání se nikde netoulal. „Byl jsem večer doma a plnil si povinnosti,“ hlásil s úsměvem.

O co šlo? „Zaléval jsem trávu,“ přiznává.

V Ořechově je znovu čas na vtípky. Jeden z aspirantů na postup do vyšší krajské třídy ale až na první kolo nijak zvlášť nedominuje. Venku dvakrát zaváhal, ztratil zbytečné body.

„Byla na nás taková deka,“ cítil také. „První zápas jsme sice jednoznačně vyhráli, pak už to nebylo ono. I když jsme měli pokaždé více ze hry, nedokázali jsme převahu přetavit v branky. Navíc nám nepřál ani rozhodčí. Třeba ve Slavkově jsme oba góly inkasovaly z ofsajdu,“ míní.

Po sobotním triumfu se ale Ořechovští zase vrátili do popředí, kde se chtějí udržet až do konce sezony. „Samozřejmě ambice máme ty nejvyšší,“ přitakává. „I když to není tak, že bychom museli nutně postoupit. Mně by ale vyšší třída nevadila. Myslím, že máme dobrý mančaft a nebyl by to až takový problém,“ soudí.

Kolářík si I. A třídu zahrál hlavně na Hodonínsku, odkud pochází. Do Ořechova přišel v zimě 2017, nyní začal pátý rok. Na Uherskohradišťsko se dostal díky práci.

Ve firmě, která staví haly, pracuje jako manažer výroby. „Když jsem hrával doma v Rohatci, časově to nešlo moc skloubit. S fotbalem jsem chtěl i skončit, ale nakonec jsem se rozhodl přejít do Ořechova, kam dojíždím za prací i fotbalem,“ uvedl.

Od kamarádů i známých často slyší, že si přestupem příliš nepomohl. Že krajské soutěže jsou na jižní Moravě kvalitnější. Sám může porovnávat, kromě Rohatce hrával i v Ratíškovicích, věnoval se i futsalu.

„Těžko se to hodnotí, ale asi je částečně pravda, že na Zlínsku je úroveň trošku horší. Na druhé straně třeba Osvětimany by s klidem hrály na špici jihomoravské první A třídy. Kvalitních týmů je tady taky dost,“ dodává.