Kordárna se potýkala při rozsáhlé marodce s nedostatkem hráčů, v některých zápasech měla pouze dva fotbalisty na střídání. „Všechno až do konce přípravy šlo. Před prvním mistrákem se nám na dlouhou dobu zranili dva hráči a v dalších zápasech jiní tři. Takže jsme naráz byli prakticky bez pěti hráčů základní sestavy,“ zmínil Valášek.

Úvodní kolo přitom Velké nad Veličkou vyšlo náramně. Doma si poradila 3:0 s Kohoutovicemi. „To jsme ještě neměli tak rozsáhlou marodku, a všechno se nám sešlo,“ prohlásil Valášek.

To byl však jediný záblesk outsidera. Jinak kráčel od porážky k porážce, v posledních pěti kolech navíc bez trenéra, lodivod Pavol Hyža na vlastní žádost skončil. „Zkoušeli jsme ho přemlouvat, ale nevyšlo to. Slátali jsme to sami. Aspoň už máme jasno o novém trenérovi,“ zmínil Valášek.

Tým převezme Dušan Macko, asistentem mu bude zřejmě právě třiačtyřicetiletý špílmachr Valášek, jenž dává definitivně sbohem své hráčské kariéře. „Už nastoupím jen maximálně třeba za béčko. Na A třídu nemám motivaci, již této úrovní nestačím. Dušan Macko postupně přebírá tým,“ nastínil Valášek.

Nového kouče čeká těžká práce. Velká nad Veličkou vymetala dno tabulky už v předcházejících dvou ročnících, klubu ale od sestupových starostí vždy dopomohlo předčasné ukončení amatérských soutěží. „Nepřipustíme konec v krajských soutěžích. Pokud se nám nepovede udržet A třídu, tak B třída pro nás bude ideální soutěž. Ale určitě nechceme spadnout do okresního přeboru. Odtud se do krajských soutěží vrací složitě,“ poznamenal Valášek.

Boj o záchranu se Velké nad Veličkou ještě víc zkomplikoval, když v posledním kole prohrála 1:3 na hřišti předposledních Vacenovic, na které se v případě tříbodového úspěchu mohla dotáhnout.