Jeho svěřenci mají za sebou velmi náročný úvod sezony, když v prvních šesti kolech narazili mimo jiné na kvarteto celků z elitní pětky, tedy Kyjov, Šardice, Milotice a Tvrdonice. Z náročného čtyřboje si odnesli bod za remízu 4:4 v Miloticích. „Hrát proti týmům ze špice je vždycky těžké. Kvalita vedoucího Kyjova nebo druhých Šardic je úplně někde jinde. Jde zkrátka znát, když jsou v mančaftu hráči se zkušenostmi z vyšších soutěží. My hrajeme vesměs s vlastními kluky nebo posilujeme o hráče z nižších tříd,“ přibližuje.

To potvrzuje letní příchod aktuálně nejlepšího střelce mužstva Tomáše Zbytka, jenž do Ždánic zamířil z Bučovic nastupujících ve třetí třídě na Vyškovsku. Dosud si dvacetiletý útočník připsal sedm přesných zásahů. „Tomáš na podzim splnil naše očekávání. Je to mladý kluk s velkým potenciálem. Gólů mohl dát ještě víc. Vypracoval si spoustu šancí, jen mu občas chybělo víc klidu v zakončení. Pokud u fotbalu zůstane, bude velmi platným hráčem,“ myslí si.

Lednice v generálce nastřílela sedm gólů. Trenér Koch nebyl spokojený

Celek z Hodonínska nastřílel ve 13 zápasech 31 branek, což je třetí nejvyšší číslo v soutěži. Podepsalo se pod ně celkem devět hráčů. „Před sezonou nám odešel do Lovčic náš nejlepší střelec Franta Snášel. Počítali jsme tedy s tím, že to s góly bude horší. Kluci ho ale skvěle zastoupili a o branky se podělili. Sport je kolektivní hra, ve výsledku je jedno, jestli se trefí útočník nebo třeba obránce. Naopak je výhoda, že si soupeři museli dát pozor na všechny kluky,“ pochvaluje si zkušený stratég.

I díky střelecké potenci vstoupí Ždánice do jarní části se šňůrou sedmi utkání bez porážky v zádech. „Taková série je vždycky příjemná. Šli jsme od zápasu k zápasu a v každém se snažili urvat body. Ne vždycky jsme byli lepší, někdy nám pomohlo pověstné fotbalové štěstí,“ přiznává.

Páníkova vítězná premiéra: Bzenec porazil Všechovice, dva góly dal Vaďura

Nebýt domácí remízy 1:1 s Kosticemi v posledním podzimním kole, mohla se ze série sedmi klání bez prohry stát sedmizápasová vítězná série. „S Kosticemi šlo o vyrovnaný duel. Kluci možná měli šest vyhraných zápasů v hlavách a utkání trošku podcenili. Ale bod bereme. Na postup do I. A třídy nepomýšlíme, takže jsme spokojení. Důležité je, aby nás hra bavila a kádr zůstal stabilní,“ má jasno lodivod Ždánic, jenž před startem jara nepočítá se změnami v kádru.

V zimní přestávce s týmem pracoval na zlepšení defenzivy. „Hra dozadu nám trošku pokulhávala. Víme, že tam máme mezery a snažili jsme se je odstranit. Doufám, že se to ve druhé polovině sezony projeví,“ přeje si.

Zároveň připomíná loňské jaro, kdy si tým ze 13 střetnutí odnesl jen sedm bodů za jedno vítězství a čtyři remízy a sezonu zakončil na 11. místě. „Doufám, že se to nebude opakovat. Chceme přidat nějaké body, ať jsme v klidu a nemusíme se strachovat o záchranu,“ popisuje osmačtyřicetiletý kouč, který má v týmu dva syny – čtyřiadvacetiletého Kamila a o dva roky mladšího Davida.

HOST DENÍKU: Mizerný vstup Hodonína do jara, co Mutěnice a záchrana v přeboru?

Je na ně přísnější než na ostatní hráče? „To je otázka spíš na ně, ale myslím, že jsem o něco tvrdší. Občas musím z nároků ubrat. Stejně tak je potřeba oddělit fotbal a rodinný život, jinak hru řešíme i doma a je toho moc,“ vysvětluje s úsměvem.

První jarní kolo čeká Ždánice už tuto neděli, kdy na domácím hřišti vyzvou od tří hodin odpoledne Šardice, s nimiž na podzim padly 0:5. S jakým cílem vstoupí do jarního pokračování C skupiny I. B třídy? „Chceme potrápit mančafty ze špice tabulky a udržet se co nejvýš,“ dodává.