Kabinu lídra I. B třídy opustili v zimní přestávce zkušení hráči Robert Nekarda a David Doležal. „Robert je výborný fotbalista, měl přání si zahrát ve Veselí se svým synem, proto jsme mu odchod umožnili. David si trochu postavil hlavu a taktéž míří do Veselí,“ odtajnil Hrotek.

Ratíškovice mají klíč k záchraně: Najít gólmana a probudit střelce, říká Zemánek

Deník již dříve avizoval příchod kanonýra Tomáše Voříška ze Šardic, který proti Rohatci odehrál první poločas. Nejčerstvější posilou je ostřílený stoper Jakub Linek, který přišel z divizního Bzence. „S Kubou přichází velké zkušenosti a důraz, který mi v naší hře chyběl. Znám jej z mého předchozího angažmá ve Bzenci, o jeho příchod jsem moc stál. Netušil jsem, že se to povede už v zimě, ale když se naskytla možnost, neváhali jsme,“ přiznal nadšeně kouč.

Spokojený byl po sobotním utkání i lodivod Rohatce. „Odehráli jsme vyrovnaný zápas s kvalitním soupeřem. Po prostřídání hráčů už to bylo trochu slabší, ale oproti našemu středečnímu zápasu s dorostem Hodonín (Rohatec prohrál 3:6 – pozn. red.) to bylo lepší,“ těšilo šéfa lavičky Slavoje Viktora Lihana.

Voříšek má po konci v Šardicích nové angažmá. Na facku od Pelíška nezapomněl

V dresu čtvrtého celku B skupiny I. A třídy se zatím žádná nová tvář nepředstavila. „Zatím to vypadá, že půjdeme do jarní části ve stejné sestavě jako na podzim. Ale v létě rozhodně chci přivést nové kluky, teď v zimě je to složité,“ dodal stratég.