Jedinou novou tváří v kabině nováčka I. A třídy je zkušený gólman Lukáš Maňák, jenž přišel ze Žádovic. „Byla to vynucená změna, protože Roman Grombíř se rozhodl, že půjde s přítelkyní do Prahy,“ vysvětlil trenér.

Třicetiletý brankář v minulosti chytal za Hodonín, Blansko, Bzenec či Vrchovinu. „Lukáše znám jako spoluhráče, pak jsem jej trénoval i ve Bzenci. Myslím, že tak kvalitní brankářskou dvojku jako je Marada s Maňákem, nemají ani celky ve vyšších soutěžích,“ tvrdil Hrotek.

VIDEO: Bujaré oslavy v Kozojídkách. Jízda na koních, mužský sbor a doutníky

Kromě Grombíře však v klubu, který nese nově název SK Britterm Kozojídky, skončili i Lukáš Prajza a Luboš Janík. „Lukáš skončil z rodinných důvodů, ale odchod Luboše mě mrzí, protože s jeho přestupem do Rakouska jsme nepočítali. Byl to náš druhý nejlepší střelec,“ podotkl zkušený stratég.

Devětadvacetiletý Janík skončil v minulé sezoně se třiadvaceti brankami na čtvrtém místě v tabulce kanonýrů. Jeho spoluhráč Bohumil Vardan, jenž získal korunu krále střelců, vsítil pouze o čtyři branky víc. „Byl jeden z našich nejrychlejších hráčů, v tomto směru nám bude určitě chybět,“ uznal Hrotek.

Zatímco na odchod gólmana vedení klubu zareagovalo, do pole nikdo nový nepřišel. „Jednali jsme s několika hráči, ale úplně to nedopadlo. Vzhledem k tomu, že už není volný přestupový termín a hráčů moc není, byla by spíš náhoda nebo překvapení, kdyby ještě někdo přišel. Samozřejmě bych si jednoho až dva nové hráče přál, ale moc to nevidím,“ pravil bývalý prvoligový obránce.

V Karviné hrál ligu s Dresslerem, teď ho vábí Hodonín. Chci zůstat, hlásí Puchel

Jednou z možností byl i návrat exligového záložníka Tomáše Ťoka z Rakouska, jenž v klubu před dvěma lety hrál. „S Tomášem jsme něco řešili, ale představy obou stran se moc neblížily. Jako trenér bych jej rád přivítal, když u nás hrál, hodně zápasů tenkrát rozhodl. Kvalitou jej řadím minimálně do druhé ligy, ale jeho návrat do Kozojídek nyní není aktuální,“ prozradil Hrotek.

Jeho svěřenci zahájili přípravu 11. července a trénují třikrát týdně. V prvním přípravném duelu změří síly v sobotu s Kunovicemi, následně vyzvou Staré Město a Ratíškovice B.

Fotbalisté Bzence nadělili Líšni pět branek. Bekera překvapili testovaní hráči

V podzimní části I. A třídy se domácím fanouškům představí Kozojídky pouze v jednom zápase, když ve druhém kole 13. srpna přivítají Vnorovy. „Areál čeká rekonstrukce, kabiny se kompletně zbourají. Odehrajeme jeden domácí zápas a ostatní podzimní duely nás čekají na hřištích soupeřů, v jarní části se to pak zase otočí,“ dodal lodivod.