Kozojídky slaví postup do I. A třídy. Oslavy nechám mladším, prozradil Hrotek

Dokázali to. Předsezonní ambice s předstihem splnili. Fotbalisté Kozojídek si sobotním vítězstvím 5:0 v duelu dvaadvacátého kola C skupiny I. B třídy na hřišti Velkých Bílovic zajistili čtyři kola před koncem sezony postup do vyšší soutěže. „Měli jsme pět mečbolů k postupu, ale chtěli jsme proměnit hned první, což se podařilo. I když si postupu velmi cením, bujarým oslavám jsem nepropadl. Čeká nás důležitá práce, abychom hráli v I. A třídě důstojnou roli,“ řekl trenér Kozojídek Richard Hrotek.

