Fotbalisté Hroznové Lhoty (bíločervené dresy) v televizním duelu přehráli Vnorovy 5:1. Zápas na Zelničkách sledovalo 1500 diváků.Zdroj: Jaroslav Kicl

NEJSLEDOVANĚJŠÍ ZÁPAS. Hodonínsko je okres regionálnímu fotbalu zaslíbený. B skupina I. A třídy je především díky vyhledávaným derby mezi týmy z okresu nejnavštěvovanější krajskou soutěží. Říjnový televizní souboj mezi Hroznovou Lhotou a Vnorovy se ale vyjímal. Na zápas vysílaný kamerami ČT sport si našlo cesto tisíc pět se diváků, tedy návštěva, která by se neztratila ani ve druhé lize. Hroznová Lhota s ambasadorem, jimž byl bývalý ligový fotbalista Michal Ordoš, dokráčela k výhře 5:1. „Byl to nevšední zážitek pro každého fotbalistu,“ má jasno. „Když jsem se díval na záznamy gólů, přišlo mi to jako od profesionálů, prostě kvalita. Každý z nás si to přehraje minimálně desetkrát. Budeme z toho žít opravdu hodně dlouho,“ rozplýval se hrdina utkání Ondřej Březina, jenž nasázel čtyři góly.