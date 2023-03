Hned úvodní jarní kolo nižších fotbalových soutěží nabídlo naprosto kuriózní okamžik. Fotbalisté Mutěnic vstřelili v sobotním duelu krajského přeboru na hřišti Kuřimi regulérní gól, který jim hlavní sudí kvůli odrazu míče od vzpěry napínající síť neuznal. Za protesty následně vyloučil mutěnického trenéra Libora Snopka. „Bylo tam dost lidí, všichni nám dali za pravdu, ale trest trenérovi nikdo nesmaže," mrzelo předsedu Mutěnic Petra Blahu.

Fotbalisté Mutěnic (v zeleném) patří mezi pravidelné účastníky krajského přeboru. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Běžela dvaačtyřicátá minuta, kdy za stavu 0:0 zahrávaly Mutěnice rohový kop. Odražený míč se vrátil k exekutorovi Romanu Weiglovi, jenž skoro od rohového praporku zakroutil míč na zadní tyč. Střela se však odrazila od vnitřní strany vzpěry, která napíná brankovou síť a rozhodčí nechal hru pokračovat. Hosté sice zvedli ruce nad hlavy a dožadovali se uznání branky, sudí Martin Lazar byl však neoblomný.

Nesprávně posouzená situace pořádně namíchla mutěnického stratéga Libora Snopka, který za své urážky následně viděl od rozhodčího červenou kartu. „Trenér se od lavičky snažil přivolat rozhodčí, protože byl přesvědčený, že branka měla platit. Hlavní sudí později v přerušené hře doběhl ke střídačce a našemu trenérovi ukázal červenou kartu, což trenéra dopálilo a neudržel se,“ popsal klíčový moment Blaha.

Takto popsal sudí vyloučení trenéra v zápise o utkání:

Zdroj: is.fotbal.cz

Předseda uznal, že kouč použil hanlivé výrazy, naštval ho však přístup hlavního sudího. „Vůbec nereagoval na výzvy hráčů ani lavičky, nechal pokračovat ve hře,“ divil se zkušený funkcionář.

Kontroverzní moment z utkání, které nakonec skončilo remízou 1:1, řešila i Sportovně-technická komise Jihomoravského krajského fotbalového svazu. Ta reagovala na protest mutěnického klubu, kterému dala po shlédnutí videa za pravdu, že branka měla platit.

Sportovně-technická komise zareagovala na protest Mutěnic ve své zprávě takto:

Zdroj: souteze.fotbal.cz/subjekty/subjekt/315#uredni-deska

Disciplinární komise však nad trenérem Snopkem neměla slitování a udělila mu pokutu ve výši deset tisíc korun s nepodmíněným zákazem pobytu na lavičce do 9. dubna. „Nezlobte se, ale situaci nebudu komentovat,“ řekl potrestaný kouč redaktorovi Deníku.

Rozhodnutí Disciplinární komise:

Zdroj: souteze.fotbal.cz

Rozhněvaných hostů se zastal i kuřimský kouč Svatopluk Habanec. „Zápasy se dneska nahrávají, na webu video.jmkfs.cz se na ně může každý podívat. Na záznamu je vidět, že branka měla jednoznačně platit,“ netajil zkušený lodivod.

V daný moment na hřišti si však ani on nebyl jistý, zda se jednalo o gól, či nastřelení tyčky. „V tu vteřinu se po sobě všichni dívali, pár sekund byl klid. Hlavní rozhodčí dal pokyn ve hře, pomezní řekl, že to byla čistá tyč a hrálo se dál. Následně začali hosté křičet po rozhodčím, ale ten už to nemohl vrátit, nemáme tady VAR jako v lize,“ pravil Habanec.

OBRAZEM: Ratíškovice vyrovnaly s Lednicí v nastavení. Antoš zahodil penaltu

Fotbalisty Mutěnic podpořil na jejich facebookovém profilu i jeden z kuřimských funkcionářů. „I když mám na starosti v Kuřimi mládež a tím pádem logicky Kuřimi fandím, musím sportovně uznat, že branka byla zcela regulérní. Taky ale musím říct, že jsem nic podobného za 37 let neviděl. Takový odraz co udělal míč, snad nemá fyzikální logiku a z tisíce pokusů by to nešlo zopakovat! Také se mi nelíbí komentář o trenérovi Snopkovi. Jelikož jsem v době udělení ČK stál mezi lavičkami, tak vím, že před udělením ČĶ nic zas tak hrozného nebo vulgárního neřekl. Takže za mě ČK zcela nesmyslná!! Samozřejmě po obdržení ČK se rozjel,“ napsal Jan Mikyska.

Mutěnický klub zvažuje proti pokutě pro kouče odvolání. „Je to čerstvé, ale odvolání zvažujeme,“ dodal Blaha.