Dokázali to. Fotbalisté Kyjova jako první v novém ročníku C skupiny I. B třídy zastavili rozjeté Šardice, které na domácím hřišti porazili 2:1. „Myslím, že dneska jsme byli šťastnější tým. Šardice byly hlavně ve druhé půlce lepší, ale hraje se na góly. Vzadu jsme je do žádných tutovek nepustili a podržel nás i gólman,“ zhodnotil duel kyjovský trenér Darek Opatřil.

Fotbalisté Kyjova (v modrém) porazili Šardice. | Video: Kryštof Neduchal

Souboj dvou největších favoritů na vítězství v soutěži začal lépe Kyjov, který se dostal už ve dvanácté minutě do vedení po brance Michal Bartoně. S lídrem bylo ještě hůř o dvanáct minut později, když na rozdíl dvou branek zvýšil Karel Tomek. „Oproti minulým zápasům se Šardicemi jsme byli tentokrát produktivnější. Víceméně jsme třikrát ohrozili branku a dali z toho dva góly,“ těšilo domácího kouče.

Ten postrádal zraněného kanonýra Petra Eliáše a nemocný středopolař Tomáš Macek zůstal pouze na střídačce. Defenzivu Kyjova však ztvrdila čerstvá posila z Rakouska Jakub Červinek. „Myslím, že bez Kuby bychom zápas nezvládli. Přečetl spoustu věcí, v hlavičkových soubojích je silný, navíc má schopnost organizovat hru. Určitě byl nejlepší hráč zápasu,“ vyzdvihl Opatřil šestatřicetiletého fotbalistu.

Přestup bývalého hráče Zbrojovky Brno, Slovácka či Lovčic se dotáhl pouze dva dny před zápasem. „Byli jsme v kontaktu pořád, protože u nás trénuje děti. V Rakousku však minulý týden ukončil angažmá a vrátil se. Pro nás je určitě velkou posilou,“ zdůraznil domácí stratég.

Šardice po změně stran zmáčkly soupeře na vlastní polovině a dočkaly se snížení, které obstaral v sedmašedesáté minutě David Šimánek. Šestadvacetiletý kanonýr se trefil ve všech sedmi odehraných duelech a s dvanácti zásahy vládne tabulce střelců. „Gól nás trošku zaskočil, protože tomu předcházel faul hostujícího hráče ve středu hřiště,“ tvrdil Opatřil.

Roman Hála hodnotí duel se Šardicemi

Zdroj: Kryštof Neduchal

Jeho svěřenci závěrečný tlak hostů ustáli a radovali se z výhry 2:1. „Šardicím to nelepilo. Nedaly branku, tak nemohly vyhrát. Za to, co kluci v obranné fázi převedli, jsme si vítězství zasloužili,“ tušil kyjovský kormidelník.

Dobrá nálada naopak nepanovala v hostujícím táboře. „Nevím, co na to mám říct. To, co jsme tady předvedli, je jedna velká ostuda. Bohužel jsme k zápasu nepřistoupili tak, jak jsme měli. Neviděl jsem tam vůbec žádnou fotbalovost,“ zlobil se šéf šardické lavičky Ivan Šerfözö, který postrádal vykartovaného Martina Ivančice a dlouhodobé marody Filipa Šůrka s Adamem Michnou.

Petr Kyselka hodnotí duel s Kyjovem

Zdroj: Kryštof Neduchal

Tomu se nelíbila především nízká produktivita. „Chyběla nám kvalita v šestnáctce, hráli jsme naivně. Kyjovský stoper Dufek měl nejvíc hlaviček a přesto jsme to hráli pořád přes něj. Nedostali jsme se do křídelních prostorů, nenacházeli hráče v šestnáctce. Z centrů naslepo se góly nedávají,“ podotkl.

Zaváhání Šardic využily Tvrdonice, které se vyšvihly s jedenadvaceti body na první příčku. O tři body zaostávají druhé Šardice, pouze o skóre za nimi je třetí Kyjov. Ten čeká už v sobotu od půl čtvrté odpoledne utkání ve Velkých Bílovicích, Šardice ve stejném termínu přivítají rozjeté Velké Němčice.

FC Kyjov 1919 – FK Šardice 2:1 (2:0)

Branky: 12. Bartoň, 24. Tomek – 67. Šimánek.

Rozhodčí: Palyuga – Uher.

ŽK: Bartoň, Rotrekl, Stříž – Mokruša, Benešovský.

Diváci: 171.