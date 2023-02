Linek posílil Kozojídky: Ze Bzence se neodchází snadno. Snad urveme postup

Záchranářskou misi vyměnil za postupové ambice. Třiatřicetiletý stoper Jakub Linek opouští divizní Bzenec a míří do Kozojídek, kde jej čeká boj o postup do I. A třídy. „Doufám, že to urveme, moc se na to těším. Mančaft je tady skvělý, hlavně nesmíme pokazit dobře rozehranou sezonu,“ řekl Linek po sobotní výhře 4:2 nad Rohatcem.

Stoper Jakub Linek přestoupil ze Bzence do Kozojídek. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal