Ten se poprvé od svého zimního návratu trefil proti Velkým Pavlovicím, které Britterm porazil 3:0. V minulém kole se pak hattrickem podílel na výhře 4:0 nad Nikolčicemi. „Byl to těžký zápas v blbých podmínkách. Neřeším hattrick, spíš mě těší, že jsme vyhráli, udrželi nulu a zapsali jsme další tři body do tabulky,“ prozradil kanonýr.

Své krátké zahraniční angažmá v Rakousku hodnotí pozitivně. „Byla to pro mě nová zkušenost, hraje se tam jiný druh fotbalu než u nás. Úroveň soutěže bych přirovnal ke špičce týmům naší I. B třídy, ale spousta týmů mělo několik nadstandardních individualit,“ podotkl Janík.

V rakouské kabině se potkal i se svým bratrem dvěma hráči ze Slovenska. „Ti tam dál pokračují,“ prozradil.

Zatímco Kozojídky v úvodu jara třikrát vyhrály, druhý aspirant na postup z Rohatce třikrát prohrál a propadl se až na páté místo. „Nečekal jsem, že Rohatec bude na začátku tak tápat. V zimě opět posilovat, předpokládal jsem, že bude zase šlapat,“ tvrdil Janík.

Britterm má tak situaci ve svých rukou. „Máme silný tým. Věřil jsem, že budeme hrát pořád nahoře,“ neskrýval.

Rozhodující mohou být už následující dvě kola, nejprve Kozojídky doma přivítají druhé Dubňany, před nimiž mají šestibodový náskok, následně vyzvou třetí Hroznovou Lhotu. „Určitě to budou top zápasy jara, vzápětí nás čeká i čtvrté Troubsko. Tyto tři zápasy hodně napoví. Soupeři na nás budou dobře připravení, nezbývá nám nic jiného, než se připravit ještě líp,“ hlásil Janík.

Jak se zkušený útočník staví k výhodě domácího prostředí, kterou mají Kozojídky ve zbytku sezony? „Je to výhoda. Hrajeme v neděli v deset hodin dopoledne, což ne úplně každému sedí. Nám to nevadí, my jsme doma, ale třeba pro brněnské týmy to je určitě nepříjemné,“ tušil.

V případě vítězství a postupu do krajského přeboru čeká Kozojídky náročné léto. „Určitě musíme doplnit kádr, který je úzký, navíc jsou dva kluci zranění. Máme na lavičce jenom tři lidi, což by v krajském přeboru nebylo moc ideální. Na druhou stranu musím říct, že máme kvalitní kádr, jen je potřeba jej vhodně doplnit,“ dodal Janík.