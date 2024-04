Velký návrat. Fotbalistům Ratíškovic bude v sobotním derby krajského přeboru s rivalem z Mutěnic chybět Lukáš Kočiš. Čtyřiadvacetiletý záložník se po dvou a půl letech vrátil do Vnorov. „Získali jsme silného hráče, který nám obrovsky pomůže. Dokáže odehrát dobré zápasy, dá nějaké góly, pomůže klukům i na tréninku,“ řekl vnorovský kouč Jan Ondra.

Lukáš Kočiš se vrátil z Ratíškovic do Vnorov. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Celek z Veselska tak našel náhradu za klíčového hráče Nikolu Absolona, který v zimě přestoupil do Bzence. „Přestup řešilo vedení klubu přímo s Lukášem. Vím, že byli ve spojení delší dobu, už půl roku se o možném návratu bavili,“ prozradil trenér.

Pro návrat domů hrála i nová událost v osobním životě. „Lukáš začal stavět ve Vnorovech dům, to bere hodně času i energie. Myslím, že v Ratíškovicích byl spokojený a bylo tam všechno v pohodě, ale asi už by to nestíhal v plné síle,“ uvedl Ondra.

Krumvíř získal další posilu. Z Rakouska přišel prvoligový futsalista

Nedělní premiéra v dresu Agra, které Kočiše fotbalově vychovalo, mu mírně zhořkla. Vnorovy v utkání sedmnáctého kola B skupiny I. A třídy ve Velkých Pavlovicích padly 1:2, staronová posila navíc po dvou žlutých kartách byla v pětašedesáté minutě vyloučena. „První žlutá byla za nějaké komentáře směrem k rozhodčímu, druhá byla taková nešťastná. Kdyby rozhodčí věděl, že se zastal faulovaného bráchy, asi by mu kartu nedal. Lukáš chránil bráchu, byla to normální reakce,“ tvrdil vnorovský stratég.

Ten má v plánu novou posilu využít hned na několika postech. „Máme v kádru třináct hráčů plus dorostence, proto musí suplovat více pozic. S Lukášem jsem se o tom bavil, počítám s ním do útoku, na křídlo i na stopera. Vždycky to budeme řešit podle soupeřů,“ neskrýval Ondra.

Páník se loučil remízou. Bzenec přišel ve Šternberku o výhru v závěru

Zatímco poslední dvě sezony nastupoval Kočiš v Ratíškovicích na kraji obrany, ve Vnorovech naskočil hned v úvodním duelu na hrotu. „Nemáme střelce, obrovsky se trápíme. Věřím, že Luky pozvedne všechny hráče okolo a dodá nám i branky,“ přál si kormidelník.