Ten nyní dojíždí do Velkých Pavlovic ze slovenské vesnice Studienka, kde bydlí. „Je to necelá hodinka cesty, ale zvládám to. Jezdí se mnou další tři kluci. Na I. A třídu máme kvalitní kádr, věřím, že do konce podzimní části nasbíráme co nejvíc bodů,“ netajil Vrablic.

Derby s Vnorovy před kamerami ČT sport bude fantastické, slibuje Březina

Absolvovanou letní přípravu s Hodonínem bere pavlovický kanonýr jako velkou zkušenost. „Jsou tam kluci, kteří hráli ligu. Naskočil jsem za Hodonín do přípravného zápasu s druholigovým Vyškovem, byl to daleko rychlejší a tvrdší duel, než jsem zvyklý. Je tam opravdu velká kvalita. I když to teď nevyšlo, viděl jsem, jak se v třetiligovém klubu pracuje. Mám velkou motivaci se na takovou úroveň dostat,“ uvedl útočník.

V sobotním utkání proti Rajhradu zařídil svým hattrickem pro Velké Pavlovice výhru 3:2. „Do zápasu jsme dobře vstoupili, drželi jsme míč a kombinovali. Bohužel nás poločasové vedení 2:0 upokojilo a když jsme vstřelili třetí gól, přestali jsme hrát. Jenom jsme bránili a soupeř vstřelil dvě branky, pak se nám zranili někteří hráči a už to byl jenom boj. Naštěstí jsme ho zvládli,“ ohlédl se Vrablic za utkáním desátého kola.

OBRAZEM: Moravská Nová Ves prohrála posedmé v řadě. Nestačila na Ždánice

Svůj gólový počin však nijak nepřeceňuje. „Hraju na pozici hrotového útočníka, góly se ode mě očekávají. Na pár gólů už jsem i přihrál, ale jsem tam hlavně od toho, abych zakončoval. Tabulku střelců sleduju, ale vím, že kdybych proměnil každou šanci, jsem na úplně jiném čísle vstřelených branek,“ usmál se s jedenácti trefami nejlepší střelec B skupiny I. A třídy, který má před druhým Ondřejem Březinou z Hroznové Lhoty jednobrankový náskok.