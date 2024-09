Marián Fedorka v létě přestoupil z Vnorov do Kozojídek. Foto: archiv M. Fedorky

Kryštof Neduchal dnes 09:38

V létě zamířil ze Vnorov do Kozojídek. V neděli Marian Fedorka proti svým bývalým spoluhráčům poprvé nastoupil jako soupeř. Jeho Kozojídky však doma Vnorovům podlehli 2:3. „Byl to pro mě speciální zápas, proto mě mrzí, že jsme ho prohráli. Podle mě to mělo skončit spravedlivou remízou,“ řekl šestadvacetiletý Fedorka.