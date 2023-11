Třiadvacetiletý forvard se v minulé sezoně podílel dvanácti přesnými zásahy na záchraně svého celku v soutěži, byl dokonce nejlepší střelec mužstva. „Řekl bych, že se nám na jaře dařilo ještě víc než nyní na podzim. Osobně mi tam padlo všechno. Na co jsem sáhl, to mi vyšlo. Na konec minulé sezony vzpomínám v dobrém,“ usmál se.

Po povedené sezoně se o něj logicky zajímaly konkurenční kluby. „Nějaké nabídky jsem měl, jedna byla dokonce z divize, ale rozhodl jsem se zůstat ve Veselí. Máme dobrou kabinu a přesvědčilo mě i setrvání trenéra Dekaře,“ prozradil Břečka.

Zatímco na jaře na něj žádná defenziva soupeře nenašla recept, na podzim zůstal nadějný útočník za svým očekáváním, když se prosadil pouze pětkrát. „Nemám tolik štěstí, měl jsem i stopku kvůli červené kartě, ale myslím, že pracuju pořád stejně, nevynechám žádný trénink. Každopádně mi tento půlrok číselně nevyšel,“ uznal.

Červenou kartu viděl hned ve třetím kole v derby s Hroznovou Lhotou. „Byla naprosto zasloužená. Šlo o zkrat, udělal jsem chybu,“ vzpomněl Břečka.

Přestože Veselí nad Moravou není oproti minulé sezoně po podzimu na sestupových pozicích, Břečka očekával lepší půlrok. „Všichni jsme doufali, že to bude trošku lepší, rozhodně máme na víc. Na druhou stranu máme pořád mladý tým a sráží nás chyby z nezkušenosti, ale věřím, že se to bude zlepšovat,“ přál si.

Kdo podle něj patří k favoritům soutěže a koho naopak pasuje na sestup? „Nejlepší půlrok měly určitě Kozojídky s Rohatcem, naopak slabší se mi zdály Valtice a Šlapanice, byť nás porazily,“ připomněl Břečka porážku 1:2, kterou Veselí kousalo na začátku září.

Veselský odchovanec má svého jmenovce i ve FORTUNA:LIZE, kde nosí dres Slovácka stoper Tomáš Břečka. „Je to pouze shoda jmen. Pár lidí se mě na to zeptalo, jestli jsme rodina, ale jinak si to nijak nespojuju,“ vysvětlil s úsměvem.

I když se mladý forvard soustředí pouze na Veselí nad Moravou, v budoucnu by rád zkusil vyšší soutěž. „Láká mě divize, chtěl bych si vyzkoušet, zda na to mám, ale potřebuju ještě nabrat zkušenosti. Trenér Dekař je výborný, tuto sezonu chci hrát rozhodně za Veselí, v létě se pak uvidí,“ uzavřel Břečka.