Kryštof Neduchal dnes 20:39

Velká část fotbalového hřiště v Miloticích je pod vodou. Tradiční účastník C skupiny sedmé ligy od sobotního rána odčerpává zaplavenou část hřiště pod hlavní tribunou. „V Miloticích je hřiště na nejnižším místě v obci, není to poprvé, co máme zaplavený trávník,“ řekl milotický předseda Radek Kundrata.