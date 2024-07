Toho Pod Búdy zlanařil asistent trenéra Jaroslav Joch. „Známe se z dřívějška, už jsme spolu spolupracovali. Vzal jsem si nějaký čas na rozmyšlenou, protože už jsem uvažoval o konci kariéry. Ale šestou ligu, do které teď Mutěnice spadly, už jsem chytal za Blatnici nebo Dubňany, hodně se mi líbila, proto jsem nabídku přijal,“ prozradil.

Nejvíc se nová opora vinařů mezi třemi tyčemi těší na derby se sousedním Baníkem Dubňany. „Bude to pro mě pikantní, protože jsem tam dva roky chytal. Ale i další derby s Rohatcem nebo Kyjovem budou zajímavé,“ nadhodil Zeman.

Jaká je po sestupu atmosféra v mutěnické kabině? „Domluvili jsme se teprve minulý týden, takže jsem tam jenom chvilku, ale z prvních pocitů vnímám, že je nálada dobrá. Hodně kluků je místních nebo z nejbližšího okolí, musíme se stabilizovat, protože první sezona po sestupu je vždycky těžká,“ uznal.

Zeman zapsal premiéru v novém dresu nedělním vítězstvím 9:0 ve Svatobořicích. „Přípravné zápasy jsou vždycky ošemetné. Výsledky vypadají nějak, ale sezona je pak úplně jiná. Navíc nás čeká hodně derby, které jsou vždycky nevyzpytatelné,“ podotkl Zeman.

Předsezonní cíl vinařů je horní polovina tabulky. „Když budeme do pátého, šestého místa, tak to bude dobré. Máme v týmu hodně mladých kluků, musí nasbírat zkušenosti. Přeju si, abychom zažili opravdu vysoké návštěvy na zápasech, jak jsem to mohl zažít v Dubňanech proti okolním klubům. To je pak úplně jiný fotbal, než když na zápas někde u Brna přijde stovka diváků, které nikdo nezná,“ nadhodil.

Zkušený brankář se před dvěma lety v divizním zápase na hřišti Přerova zapsal mezi střelce, když v závěru utkání skóroval hlavou. „Tenkrát jsem si ještě měsíc potom dobíral kluky, protože kromě Petra Kasaly jsme měli jen hráče s jedním vstřeleným gólem, mezi nimi jsem byl i já,“ usmál se Zeman.

Mutěnice jej však neangažovaly kvůli střílení branek. „Hned v prvním zápase ve Svatobořicích jsem šel jako nováček na penaltu, ale neproměnil ji, takže to byla spíš ostuda. Radši budu dávat góly hlavou, než abych kopal penalty,“ uzavřel s úsměvem.