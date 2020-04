Své svěřence viděl naposledy na tréninku v půlce března, kontakt s nimi ale neztratil. „Hráče obvolávám a zjišťuji, co dělají, a hlavně jestli jsou oni i jejich rodiny zdraví. Doufám, že nejsou úplně bez pohybu. Minulý týden jsem jim řekl, ať se v květnu začnou víc hýbat, aby je v létě příprava moc nebolela,“ vypráví Houška, který má trenérské zkušenosti ze Sparty Brno, Břeclavi nebo Lanžhota.

Přestože jeho tým momentálně nehraje ani netrénuje, od fotbalu si mutěnický stratég úplně neodpočine. „Neponechávám nic náhodě a už přemýšlím o začátku přípravy, o přátelských utkáních a celkově i o celém kádru. Musíme být stoprocentně připravení do nové sezony, ve které chceme patřit mezi pět nejlepších týmů soutěže. Mutěnice jsou fotbalová bašta a se svou historií jednoznačně patří do popředí tabulky,“ uvědomuje si bývalý fotbalista Vyškova nebo Drnovic.

Na jarní část sezony se připravovali jako sedmý celek. „Chtěli jsme co nejdřív získat jistotu záchrany, abychom mohli dát šanci mladým hráčům z dorostu. Zvykli by si na nové prostředí a kabinu. Bohužel do toho v létě spadnou bez větších zkušeností, ale nepůjde o žádnou komplikaci, budou součástí týmu,“ podotýká Houška, který chce sázet především na mutěnické odchovance a hráče z blízkého okolí.

Problém s gólmanem

V zimě sice přišel do Mutěnic z prvoligového Slovácka dvacetiletý brankář Tomas Deminsky, jenže pouze na půlroční hostování. „Problém s brankářem opět nastane a musíme ho co nejrychleji vyřešit. Uvidíme, jak začnou trénovat ostatní celky, kdo s kým bude a nebude počítat, podle toho se zařídíme,“ vysvětluje Houška.

Na lavičku Mutěnic usedl zatím jen v sedmi přátelských utkáních, nové prostředí si však pochvaluje už nyní. „Věděl jsem, do čeho jdu, protože Mutěnice jsem sledoval nejen jako soupeře, ale jezdil jsem na jejich zápasy pozorovat i jiné týmy nebo konkrétní hráče. Zimní příprava mi potvrdila, že jde o zajištěný klub se zázemím na vynikající úrovni. Udělal jsem správný krok,“ prozrazuje Houška.

Ve fotbale se pohybuje už od mládí a v nouzovém stavu mu pochopitelně schází. „Když děláte kolektivní sport skoro čtyřicet let, tak vám nejen pohyb, ale i parta určitě chybí,“ říká.

PAVEL ŠŤASTNÝ