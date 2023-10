Pětizápasová série výher je u konce. Fotbalisté Krumvíře přišli v duelu devátého kola krajského přeboru o skvělou vítěznou fazonu, kterou jim remízou 1:1 přetrhly Mutěnice. „V kabině byla po utkání smutná atmosféra. Všechny štvalo, že jsme soupeře podcenili,“ řekl krumvířský záložník David Michna.

Fotbalisté Krumvíře (ve žlutém) remizovali v Mutěnicích 1:1. | Video: Kryštof Neduchal

Mutěnice se rychle oklepaly ze čtvrteční vysoké porážky 0:7 od Kuřimi a od úvodu utkání hýřily aktivitou. „Oproti čtvrtku to byl daleko lepší výkon, kluci k tomu přistoupili zodpovědně. Hned od začátku jsme napadali,“ těšilo mutěnického trenéra Jaroslava Munzara.

Přestože Mutěnice měly optickou převahu, vedení se ujali hosté po gólu Tomáše Ondrouška. Jeho dalekonosný lob se od břevna odrazil za čáru a vrátil se do hřiště. Domácím nepomohly ani následné protesty. „Myslím, že i diváci museli z dálky vidět, že se míč skočil za čáru. Pomezní rozhodčí hned mával, že byl gól,“ podotkl Michna.

Ten přiznal, že kromě vstřelené branky se Krumvíři první půle vůbec nepovedla. „Soupeře jsme podcenili. První půlku jsme byli ospalí a mysleli si, že když se nám daří, jedeme si pro tři body,“ krčil rameny záložník.

Mutěnice pár minut po obdržené brance přišly o zraněného kapitána Dalibora Koštuříka, který se po delším čase vrátil na hrot. „Chtěli jsme to vepředu trošku oživit. Dalibor má spoustu zkušeností, vyhrál spoustu hlavičkových soubojů. Myslím, že se nám ten tah podařil. Věřím, že se dá do dalšího zápasu do pořádku,“ přál si Munzar.

Naopak na stopera se zatáhl středopolař Lukáš Koplík. „Moc jiných variant jsme neměli, ale utkání odehrál velmi dobře,“ pochválil kouč záložníka.

Pevná domácí obrana už další branku neinkasovala, naopak vinaři po standardní situaci v pětaosmdesáté minutě Markem Mokrušou vyrovnali. „Špatně jsme řešili spoustu protiútoků. Ale když srovnám šance v celém zápase, remíza je zasloužená,“ tvrdil Michna.

Remíza 1:1 je především vzpruha pro Mutěnice, které po předchozích dvou porážkách v řadě padly na čtrnácté místo. „Po zápase jsem v kabině viděl, že kluci mají z utkání dobrý pocit. Zjistili, že se dá hrát opravdu s každým a i když se nedaří, musí na hřišti nechat všechno,“ netajil Munzar, jehož svěřence čeká další duel v neděli od půl čtvrté odpoledne na domácím hřišti se Spartou Brno.

Naopak druhý Krumvíř litoval ztráty dvou bodů, neboť na lídra z Kuřimi nyní ztrácí už šest bodů. V dalším kole svěřenci Michala Škrabka vyzvou na domácím hřišti Rajhradice, výkop duelu je v sobotu od půl čtvrté odpoledne. „Pro nás je to ztráta, ale čekají nás další zápasy, v nichž chceme navázat na předešlé výkony,“ hlásil Michna.

FK Mutěnice – SK Krumvíř 1:1 (0:1)

Branky: 85. Mokruša – 31. Ondroušek.

Rozhodčí: Šustr – Kučera, Dadák.

ŽK: Prčík, Holešinský, Kabela – Hoša, Ondroušek, Košulič.

Diváci: 200.

FK Mutěnice: Leznar – Čepil, Jungwirth, Weigl, Koštuřík (37. Schüller (83. Opluštil), Raisigl, Prčík (74. Kabela), Mokruša, Chludil (74. Petrucha), Koplík, Holešinský.

SK Krumvíř: Doležal – Luskač, Němeček (62. Plevač), Jankůj, Hoša, Ondroušek, Michna, Borovička, Přichystal, Košulič, Drápal (85. Húšek).