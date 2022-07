Na hřišti účastníka slovenské čtvrté ligy dostali příležitost všichni hráči mutěnického kádru včetně dorostenců. „Chyběl pouze křídelník Richard Svoboda, který zatím nenastoupil do přípravy. Moc bych si přál, aby se k mužstvu připojil co nejdříve, ale má ještě jiné aktivity,“ krčí rameny kouč.

Kdo naopak v prvním přípravném zápase nechyběl, je čtyřicetiletý útočník Dalibor Koštuřík. „Slíbil nám, že ještě rok bude pokračovat. Je stěžejním kamenem naší sestavy. Řekl bych, že už je žijící legenda mutěnického fotbalu. Vedle něj rostou i další osobnosti jako Lukáš Koplík a Lubomír Kupčík, kteří mužstvo budou v dalších letech táhnout,“ tvrdí Houška.

Vytipovanou posilou do útoku k Daliboru Koštuříkovi byl Tomáš Křivánek z Moravské Nové Vsi, ten ale nabídku Mutěnic nepřijal. „Znám ho už několik let, několikrát jsme se spolu bavili. Skutečně jsem mu dal nabídku, aby ještě vyzkoušel fotbal na vyšší úrovni, ale odmítl a nebyl jediný. Za květen a červen jsem oslovil přes pětadvacet fotbalistů z nižších soutěží. To, že z nich přijde jeden, možná dva, jen potvrzuje, že většina z nich už nemá ambice a jsou pohodlní. Nechtějí trénovat třikrát týdně, stačí jim zajít na jeden trénink, odehrát zápas a ještě za to něco mít. Je pak pochopitelné, že se jim nechce dobývat vyšší mety, i když na to fotbalově mají,“ vysvětluje zkušený lodivod.

Podle něj hraje v neprospěch Mutěnic při shánění nových posil roli i velká vzdálenost od Brna. „Mutěnice leží přibližně padesát kilometrů od Brna. Proč by k nám měli Brňáci jezdit, když mají v Brně a blízkém okolí řadu dalších týmů na podobné úrovni. A možná je pro ně lepší hrát se slušnými podmínkami i I. A třídu někde poblíž než dojíždět k nám kvůli krajskému přeboru,“ myslí si Houška.

S jakým cílem vstoupí Mutěnice do nového ročníku? „Už před minulou sezonou jsem říkal, že budeme mít záchranářské starosti. Před dvěma lety nám skončilo sedm hráčů základní sestavy a mužstvo se rozsypalo. Museli jsme je nahradit novými hráči, kteří přišli třeba z nižší soutěže nebo neměli takové zkušenosti. I proto jsme skončili na třetím místě od konce. Když vidím, co se teď v přestupovém okně v jiných klubech děje, musím přiznat, že cílem bude opět vyhnutí se sestupu, i to bude hodně těžké,“ dodává kouč.

Fotbalisté Mutěnic v dalších přípravných duelech vyzvou Start Brno, Hroznovou Lhotu a Kostice.