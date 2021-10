I proto se nyní po deseti kolech krčí v tabulce se dvanácti body na jedenáctém místě. „Nejsme moc spokojení především s výsledky, v této fázi sezony jsme určitě čekali trochu větší bodový zisk. Hlavně když jsme loni měli slušnou šňůru vítězství, mužstvo se ale za tři čtvrtě roku zase změnilo,“ pravil ratíškovický kouč Petr Zemánek.

Ten před startem nového ročníku přivítal v týmu nováčky, kteří vyšli z dorosteneckých kategorií v Hodoníně nebo prvoligovém Slovácku. „Mužstvo je kvalitní, ale přišli k nám další mladí hráči a pořád se seznamují s krajským přeborem. Možná jde i trochu o podcenění soutěže, protože nás srážejí časté chyby,“ zmínil zkušený stratég.

V posledním duelu s Krumvířem, kterému Ratíškovice podlehly doma 1:3, měli jejich hráči v základní sestavě v průměru jen přes třiadvacet let. Nejstarší byl jedenatřicetiletý brankář Jiří Chromý.

„Hlavně nám chybí lídr, který by dal mužstvu řád a usměrnil ho tak, aby šlo za ním. Máme v týmu dost mladých kluků, kteří ještě těžké zápasy příliš nezvládají. Navíc nedáváme góly, přestože si v zápase vytvoříme dost šancí,“ uvedl Zemánek, v jehož týmu je nejlepším střelcem Jakub Bábíček, autor čtyř zásahů.

Ratíškovičtí vstřelili v deseti zápasech čtrnáct branek, což je pátý nejnižší počet v soutěži. „Kanonýr, jenž dá gól z ničeho, je vzácnost v každém mužstvu. Máme kluky, kteří se umějí prosadit, ale nějak nám to tam nepadá,“ hlesl trenér.

V sobotu však čeká náročná prověrka především na jeho defenzivu. Ratíškovice se totiž od čtvrt na jedenáct dopoledne představí v Kuřimi, která je aktuálně v čele krajského přeboru a se třiceti brankami jí náleží titul mužstva s nejvíc vstřelenými góly v soutěži. „Je to pro nás další zkouška, ale jedeme tam s tím, že nechceme prohrát. Jde o otřepanou frázi, ale nemáme co ztratit a do konce podzimu chceme urvat co nejvíc bodů,“ podotkl Zemánek.

Ratíškovický kouč už vyhlíží zimní přípravu. „V pauze bychom si nad to měli sednout. Myslím, že máme kvalitní mužstvo, kluci mají zkušenosti z vyšších dorosteneckých soutěží a věřím, že jaro bude lepší. Chceme hlavně, aby se mužstvo semklo a ukázalo potenciál, který v něm je," dodal Zemánek.