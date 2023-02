„Kozojídkám děkujeme za užitečnou lekci. Snad to příště budeme my, kdo bude diktovat způsob hry,“ přeje si známý kouč.

Ambiciózní tým z Veselska, který vede bývalý ligový stoper Rochard Hrotek, potvrdil na Bělince svoji kvalitu, po Rohatci si poradil s dalším protivníkem.

Přípravný fotbal -

TJ SOKOL OŘECHOV – SK KOZOJÍDKY 1:3 (0:2)

Branky: Trlida – Linek, T. Páleník, Janík

„Jsem spokojený s tím, že jsme vyhráli. Ořechov byl stejně jako před týdnem Rohatec kvalitní soupeř. V naší hře byla spousta dobrých věcí, ale něco stále není v pořádku, ale to je i na úrovni Ligy mistrů,“ ví dobře Hrotek.

V sobotu odpoledne postrádal sourozence Zbytkovi. Kvůli absenci středových hráčů nastoupily Kozojídky do zápasu v netradičním rozestavení 4-5-1.

„Neměli jsme typického střeďáka, proto jsme trošku experimentovali. Někteří kluci hráli na jiných pozicích, než jsou zvyklí, takže kombinace byla poněkud kostrbatá,“ uvedl Hrotek.

I tak šel tým z Veselska v první půli do dvoubrankového trháku. Skóre otevřel hlavou stoper Linek. Posila z divizního Bzence se tak trefila i ve druhém zápase za Kozojídky. Na 2:0 po akci Voříška zvyšoval Tomáš Páleník.

Hrotek se po změně stran vrátil k tradičnímu rozestavení 3-5-2 a výkon Kohojídek šel nahoru. „Prvních dvacet minut druhé půle jsme hráli lépe,“ souhlasí známý kouč.

Třetí gól přidal Janík. To však bylo ze strany Kozojídek vše. Jihomoravané totiž další akce nedotáhli a navíc vzadu nebyli tolik důslední, takže nechali soupeře snížit. Trlida ještě první zaváhání soupeře nevyužil, druhou chybu již ale zužitkoval.

Závěrečná půlhodina byla rozháraná, šance měly oba týmy, skóre 1:3 se ale nezměnilo. „V zápase jsme udělali soustu nevynucených chyb. Vadí mi, že předfinální a finální fázi řešíme špatně. Měli bychom mít v sestavě tak vyspělé kluky, že bychom situace měli dohrávat jinak a daleko lépe,“ míní Hrotek.

Ořechov ale na zvrat neměl, byť protivníka proháněl až do konce.

„Potvrdilo se to, že Kozojídky budou v přípravě patřit k těžším soupeřům. Hrály nátlakový fotbal, technický, dynamický. Jejich hráči se dobře pohybovali. Věděli o sobě, kombinovali. Soupeř byl kvalitní, dobře nás prověřil a zaslouženě zvítězil,“ uznal sportovně Hastík.

Ani Ořechovští ale v ničem nepropadli. „I my, přestože jsme tahali za kratší konec, tak jsme si již v první půlce vytvořili nejméně čtyři tutové šance. Pět gólů jsme klidně mohli dát, ale soupeř měl taky další šance,“ uvedl.

Sokol několikrát zahrozil v první půli, ale střelu Jegly z voleje bravurně vytáhl brankář Grombíř, Červinka orazítkoval tyč a Kolařík napálil břevno. I po změně stran byl tým z Uherskohradišťska v zakončení nepřesný a nedůsledný.

„Utkání bylo poučné v tom, že nám chvilku trvalo, než jsme si zvykli na soupeřův vysoký presink, jeho nátlakovou hru. Postupně jsme se však z tlaku vymanili a předvedli také několik kombinačních akcí, které mohli skončit gólem,“ prohlásil Hastík.

„Jinak za takovou konfrontaci jsem vděčný. Pro nás je dobře, že víme, kde nás tlačí bota. Jestliže ale chceme být v naší zlínské skupině úspěšní, máme na čem pracovat a co zlepšovat,“ ví dobře.

Pomoct Ořechovu na jaře mají dvě posily. Zápas proti Kozojídkám odchytal devatenáctiletý Petr Kozelek. Šikovný mladík pochází z Kunovic.

V kariéře prošel Hlučínem, Kroměříží nebo Hodonínem, na podzim byl v třetiligovém Uherském Brodě.

„Domluvili jsme se s panem Hamšíkem na jeho půlročním působení u nás,“ hlásí Hastík. Kozelek by měl v Ořechově vytvořit brankářskou dvojici se zkušeným Kuchařem. „Chci, aby se mu u nás dařilo. Zkraje zápasu byl sice nervózní a některé zákroky nebyly zrovna moc jisté, ale žádný gól nešel na jeho vrub. Neměl to jednoduché, zvlášť když se s hráči viděl poprvé na tréninku v pátek,“ říká.

Dalším nováčkem v týmu účastníka zlínské I. B třídy skupiny C je Jakub Prachman, jenž do Ořechova zamířil ze Slovácka C. „Věřím, že zvýší kvalitu i konkurenci Je to univerzál, může hrát na více postech,“ dodal Hastík.