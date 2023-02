„Zápas se mi jen těžko hodnotí. Narazili jsme totiž na velmi kvalitního soupeře, který byl od začátku silný na míči. Dobře kombinoval, hrál rychle, důrazně. My jsme hráli druhé housle. Pro nás to byl jenom kondiční zápas. Fotbal jsme si moc nezahráli,“ přiznává staronový veselský trenér Jiří Dekař, jenž u týmu společně s tradičním parťákem Stanislavem Vajčnerem nahradil na lavičce odvolaného Libora Soldána.

Přípravný fotbal -

FC VESELÍ NAD MORAVOU – FC MALACKY 1:4 (1:2)

Branky: Š. Kosíř - Rupec, Rampáček, Haramia, Foltýn

„Předvedli jsme jednu krásnou akci, po které jsme dali gól, jinak jsme zahrozili po dvou standardkách, ale jinak nás hosté do ničeho nepustili,“ dodal.

Slováckému celku, který na jaře čeká tuhý boj o udržení I. A třídy, chyběli zranění Brákora se Suttnerem, naopak v sestavě se po boku syna objevil navrátilec Robert Nekarda, na hrotu byl David Doležel.

„Jednáme o jeho návratu z Kozojídek, ale nevím, jak to dopadne,“ uvedl předseda FC Veselí nad Moravou Richard Pres.

Sobotní fašankový duel přilákal na stadion pár desítek zvědavých příznivců, dorazili i hosté z Malacek. „Hrajeme spolu už potřetí. Byli jsme tam v létě, oni u nás poprvé loni v zimě a teď zase. Je to taková družba. My jsme rádi, že si můžeme s takto kvalitním týmem zahrát. Malacky mají stejně jako my v kádru mladé a perspektivní hráče,“ prohlásil Pres.

Zatímco v prvním zimním duelu Veselané sehráli s Dobšicemi vyrovnaný duel a padli po přestřelce 4:5, tentokrát tolik šancí ke skórování neměli. Po půl hodině se prosadil pouze mladík Kosíř, jenž povedenou ranou srovnal na 1:1.

Jiné možnosti domácí neměli. Slovácký celek se po většinu utkání pouze bránil, odolával tlaku protivníka. Skóre otevřel ve 21. minutě hostující Rupec, vedení Malackám ještě před přestávkou vrátil Rampáček, který překonal veselského gólmana po rozehraném trestném kopu a za přispění levé tyče.

Konstrukce branky pomohla třetímu týmu čtvrté slovenské ligy i po změně stran. Rána Haramii se do sítě dostal odrazem nejen od obličeje domácího brankáře, ale i levé tyče.

Triumf favorita v závěru zpečetil Foltýn.

„Ve středu jsme hráli proti druholigové Rače Bratislava. Ten zápas měl tempo, náboj, prostě všechno. Věděl jsem, že s přepnutím na slabšího soupeře budou mít chlapci problém, což se také potvrdilo,“ uvedl hostující trenér Marián Tóth.

„Hlavně v prvním poločase tam od nás byla spousta chyb, nepřesností. S tímto si musíme příště poradit lépe. Hlavně ale neproměňujeme šance a v každém zápase inkasujeme zbytečný gól. Přitom podobné zápasy budeme hrát i v soutěži, i když s něco lepšími soupeři,“ ví dobře kouč Malacek.

Jinak byl rád, že zápas na Moravě mohl jeho tým absolvovat. „Prostředí je tady hezké, lidé milí, pohostinní,“ pochvaloval si.

Malacky mají oproti Veselí jiné starosti. Po podzimu jsou ve čtvrté slovenské lize třetí a na jaře chtějí bojovat o postup do vyšší soutěže. „Na druhého ztrácíme dva body a vedoucí Rovinka nechce postupovat, takže šanci máme,“ cítí Tóth.

Fotbalisté FC Veselí nad Moravou (bílé dresy) ve druhém přípravném zápase podlehly Malackám 1:4.Zdroj: Deník/Libor Kopl