Skoro sedm stovek diváků sledovalo dlouho očekávané derby mezi Hroznovou Lhotou a Kozojídkami. Šlágr šestého kola B skupiny I. A třídy proti sobě postavil dvě obce, které jsou od sebe vzdáleny pouhý kilometr. Z výhry 4:1 se po závěrečném hvizdu radovaly Kozojídky. „S výhrou panuje maximální spokojenost. I když výsledek vypadá jednoznačně, utkání jednoznačné určitě nebylo,“ zhodnotil duel kozojídský trenér Richard Hrotek.

Hroznová Lhota (v bílém) podlehla v derby Kozojídkám 1:4. | Foto: facebook TJ Sokol Hroznová Lhota

Více než čtyřicet let na sebe v soutěžním zápase nedělní soupeři nenarazili. Speciální zápas čekal čtveřici domácích fotbalistů Ondřeje Březinu, Zbyňka Smetku, Miroslava Falešníka a Matěje Domanského, kteří pocházejí právě z Kozojídek. Ke skvělé atmosféře pomohly i davy fanoušků, které vytvořily parádní kulisu. „Diváci byli vynikající. Takovou atmosféru jsme očekávali, šlo o derby dvou sousedních vesnic po dlouhé době,“ řekl domácí kouč Jaroslav Bíla.

Toho mrzel nepovedený vstup do zápasu jeho celku. „Nezachytili jsme začátek utkání, kdy se soupeř dostal lehce do šancí. Po patnácti minutách jsme hru vyrovnali a měli i územní převahu. Bohužel posledních pět minut prvního poločasu a první minuta druhé půle, kdy jsme dostali tři branky, rozhodly celé utkání,“ krčil rameny zkušený stratég.

Kozojídky poslal do vedení hlavičkou stoper Jakub Linek, na kterého navázal v nastaveném čase první půle Tomáš Voříšek. „Rozhodly standardní situace, které jsme nezvládli. Byli jsme nekoncentrovaní a nepokryli útočící hráče soupeře,“ vysvětlil Bíla.

Třetí gól přidali hosté hned po změně stran, kdy se prosadil Adam Pollák. Čtyřiatřicetiletý útočník hraje ve skvělé formě, do střelecké listiny se zapsal ve všech pěti zápasech nové sezony. „Polláka s Voříškem známe, chystali jsme se na ně. Bohužel jsme je hned v úvodu zápasu postavili na nohy, když jsme je pustili do rychlých brejků,“ litoval lodivod.

Právě Pollákův gól podle Hrotka rozhodl zápas. „Vedení 2:0 nemám rád, je to psychologická hranice, kdy člověk už cítí tři body. Když inkasujete, může to být problém, když dáte třetí gól, většinou to rozhodne zápas,“ tvrdil bývalý prvoligový stoper.

Hroznová Lhota však nesložila zbraně a ve čtyřiapadesáté minutě zásluhou Aleše Radmila snížila. „Vypadli jsme ze hry a soupeř nás začal přehrávat. Výborný výkon předvedl domácí Ondra Bíla, který své spoluhráče vyhecoval,“ všiml si Hrotek.

I když domácí sahali po dalších brankách, pět minut před koncem jejich naděje utnul Libor Smištík, který zvýšil na 4:1. „Závěr byl hektický, domácí měli nějaké šance, ale výborně zachytal náš gólman Lukáš Maňák. Možná je to pro domácí trošku kruté, ale vyhráli jsme o tři branky, za což jsem moc rád,“ netajil kormidelník.

Ten si kromě výhry užil i vysokou návštěvu diváků. „Myslím, že i v minulém kole v Dubňanech přišlo dost diváků. Jsem za to rád kvůli klukům, že mohou v takové atmosféře hrát. Osobně jsem se nechal pohltit hrou a příliš diváky nevnímal, ale návštěva byla opravdu vysoká,“ uzavřel Hrotek.

TJ Sokol Hroznová Lhota – SK Britterm Kozojídky 1:4 (0:2)

Branky: 54. Radmil - 42. Linek, 45. Voříšek, 46. Pollák, 85. Smištík

Rozhodčí: Lazar – Dadák, Musil.

Diváci: 700.

Sokol Hroznová Lhota: Dvořák - Gazárek, Chrenčík, Bíla, Škopík D. - Matyáš M. (60. Matyáš P.), Radmil (C), Smetka, Maňák (60. Čerešňák), Škopík P. (54. Falešník) – Březina.

SK Britterm Kozojídky: Maňák - Páleník T., Klimek (C), Linek, Chytka - Hodonský (80. Hrbek), Vardan (40. Zbytek F.), Zbytek J., Smištík - Voříšek (69. Kurečka), Pollák.