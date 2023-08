Díky neobvyklému střeleckému počinu se stal dvacetiletý fotbalista, který se do Vnorov vrátil loni ze Slovácka, osobností Deníku. „Sedm branek za zápas jsem dal naposledy v přípravce ve Slovácku, v mužském fotbale se to moc nevidí,“ pravil s úsměvem.

Přitom po prvním kole ve Vnorovech nepanovala dobrá nálada, Agro totiž podlehlo v derby sousedním Kozojídkám 1:8. „Chvíli jsme se z toho vzpamatovávali. Dostali jsme čočku, ale byl to první zápas a hodili jsme ho za hlavu. Připravili jsme se na utkání s Valticemi, které se nám povedlo,“ těšilo Absolona.

Celek z Břeclavska však přijel do Vnorov v okleštěné sestavě a na střídačce měl pouze jediného hráče. „Vycházeli jsme z posledního zápasu s Valticemi. Čekali jsme, že soupeř bude důrazný a hodně na míči, nakonec ale přijel úplně v jiné sestavě,“ podotkla hvězda utkání.

Valtice tak po porážce 1:5 od Troubska schytaly další debakl. „V zápase jsem se bavil s některými protihráči, říkali, že fotbal u nich úplně klesl. Odešli někteří hráči, aniž by někomu řekli, skončil i trenér. Údajně čekají na nové hráče ze Slovenska,“ prozradil Absolon.

Ten už v první půli nasázel bezmocným hostům čtyři branky, další přidal Michal Kočiš. „Už před zápasem jsem měl tušení, že bych mohl dát víc než tři góly. Jakmile jsem dal ve čtyř minutách dvě branky, věřil jsem, že to půjde,“ usmál se kanonýr.

V kabině dostal rozkaz od trenéra, který splnil. „O poločase jsem říkal trenérovi, ať mě klidně vystřídá, aby si zahráli i další kluci. Ale trenér chtěl, ať nastřílím co nejvíc gólů,“ netajil Absolon, který po změně stran přidal další tři branky.

Sedm zásahů bere vnorovská opora jako výhodnou pozici pro zisk koruny krále střelců. „Doufám, že se to stane. Chci zabojovat o nejlepšího střelce, když k tomu mám dobře nakročeno. Minulou sezonu jednoznačně vyhrál Ondra Březina z Hroznové Lhoty, který je opět velký favorit. Žádná rivalita mezi námi není, známe se už dlouho, hrajeme spolu dokonce v Uherském Hradišti futsal. Určitě to bude přátelský souboj,“ tvrdil.

Kde vidí Absolon svůj celek v letošní sezoně? „Když jsem loni přišel do Vnorov, plánovali jsme skončit do třetího místa, což se povedlo. Věřím, že na to můžeme nyní navázat, a třeba soutěž i ovládnout,“ přál si.