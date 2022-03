První mistrovské utkání Kozojídky vyhrály 3:1 nad Baníkem Šardice. S kapitánskou páskou přivedla mužstvo na hřiště největší posila klubu Tomáš Ťok. Sedmadvacetiletý fotbalista se čtrnácti prvoligovými starty v dresu Slovácka přestoupil do celku z Hodonínska z rakouského Mistelbachu. „Je pravda, že Tomáš měl ještě smlouvu na půl roku v Rakousku. My jsme o něj ale hodně stáli. Vložil se do toho náš sponzor a nabídl mu nějaké podmínky, proto k nám Tomáš přestoupil už teď,“ povídá spokojeně předseda klubu, který se nyní nachází na sedmém místě skupiny C I. B třídy se ztrátou dvanácti bodů na první Vnorovy.

Možná se ptáte, jak je možné, že se najde v nejnižší krajské soutěži klub, který dokáže splnit požadavky tak známých jmen. Podle informací Deníku nejsou Hrotek s Ťokem jediní, kteří mají za zápas finanční odměnu. "Chceme hrát dobrý fotbal a přilákat diváky z okolí,“ tvrdí Kolouch.

Plány místních funkcionářů však kazí fotbalové zázemí. „Máme to opravdu špatné. Kabiny, sprchy nejsou v dobrém stavu a tribunu ani nemáme. Už sedm let je vypracovaný projekt, ale nemáme mládež, proto nemůžeme získat dotaci,“ praví sklesle předseda klubu.

Jaké jsou tedy aktuální ambice Kozojídek? „Určitě máme zájem postoupit výš, ale letos z toho první místo nejspíš nebude. I když v minulosti se stalo, že první tým odmítl postup, který přenechal mužstvům pod ním. Něco takového bychom klidně přivítali. Určitě ještě přivedeme nějaké nové tváře. Už mám zprávy, že by k nám hráči rádi přišli za trenérem Hrotkem,“ vidí Kolouch nadějně příchod nových posil.

V klubu z obce s pěti sty obyvateli najdeme pouze dva místní hráče. „Bohužel je to tak. Měli jsme tu ještě Ondru Březinu, ale ten odešel do Hroznové Lhoty,“ dodává předseda ambiciózního klubu.

Sedmadvacetiletý Březina v minulosti nastupoval za Bzenec, Bystrc či Veselí nad Moravou. V Kozojídkách byl hlavní oporou mužstva. Přestože v podzimní části neodehrál kvůli pracovním povinnostem v zahraničí ani minutu, měl být na jaro opět tahounem ofenzivy. Místo toho odešel. „Přestup byl čistě z osobních důvodů. Nabídek jsem měl z vyšších soutěží víc, ale chtěl jsem do Hroznovky. Dva roky jsem tam trénoval dorostence, kteří teď přešli do mužů. Teď s nimi hraju v jednom mužstvu. Jsem maximálně spokojen,“ vysvětluje důvody překvapivého přestupu Březina.

Nejednoho fanouška tato změna zaskočila, ale pravé důvody zná jenom hráč. „V Kozojídkách jsem zažil krásné fotbalové roky, ale fotbal vidím trochu jinak, než se tam teď dělá. Když se mě někdo zeptá, jestli jsem šel za lepším a jaké mám prémie, odpovím, že hraju za párek v rohlíku. A tak to opravdu je. Hroznová Lhota je snad jediný tým v krajských soutěžích, kde nebere nikdo ani korunu. V kabině je to cítit, nikdo si nemá co závidět,“ pochvaluje si útočník, který má za sebou premiérový zápas v novém klubu. V něm Hroznová Lhota vyhrála na hřišti Šlapanic 4:1.