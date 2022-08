Silné posily i ambiciózní nováčci. Nový ročník krajského přeboru nabídne bitvu

Zajímavé posily, dramatický boj o postup i ambiciózní nováčky. To vše by měl nabídnout nový ročník jihomoravského krajského přeboru, který odstartoval už v pátek výhrou Rousínova v Bystrci 1:0. „Myslím si, že to bude hodně silný ročník a týmy budou hodně vyrovnané. Bude to velká bitva,“ předpověděl ráječský trenér Jiří Huška. Deník Rovnost shrnul dění ve všech šestnácti klubech v úvodu nové napínavé sezony.

Předchozí 1 z 16 Další Fotbalový trenér Svatopluk Habanec povede Kuřim z krajského přeboru.Zdroj: Fotbal Třinec FC KUŘIM. Stříbrnou sezonu má za sebou fotbalová Kuřim. Svěřenci Svatopluka Habance totiž v tabulce skončili druzí za suverénními Bohunicemi, i proto před startem nového ročníku patří mezi největší aspiranty na postup. Kuřimský kouč si však roli favorita nechce příliš připouštět. „Rádi bychom naše výkony s ještě lepším koncem přenesli i do nastávajícího ročníku. Čeká nás však obtížné zahájení, přivítáme Krumvíř a jedeme do Boskovic. Dobrý vstup do soutěže bude důležitý,“ nastínil Habanec. Ten už nemůže počítat s loňskou defenzivní oporou Michalem Axamitem, mohl by ho však nahradit Jakub Lenhard, který přišel z Lanžhota. Zajímavými posilami pak jistě budou i podhrotový hráč Ondřej Ullmann z Bohunic a brankář Adam Smrčka z Líšně. Fotbalisté Boskovic začali letní přípravu před novou sezonou.Zdroj: Deník/VLP Externista FC BOSKOVICE. Zamíchat kartami budou určitě opět chtít i fotbalisté Boskovic, kteří v minulé sezoně vybojovali třetí příčku. V popředí se chtějí pohybovat i letos, zároveň si však kladou i jiné cíle. „Věřím, že zas můžeme skončit do třetího místa. Hlavně ale hodláme hrát se svými odchovanci, opět zapojujeme pár kluků z mládeže do přípravy. Chceme prostě jít touto cestou,“ popsal boskovický kouč Jan Havlíček. Ten může být spokojený s tím, že se klubu podařilo udržet kompletní kádr pohromadě. Navázat se pak jeho svěřenci budou snažit především na povedený podzim, v jarní části se Boskovice trápily v útočné fázi. „I proto jsme se v přípravě na trénink ofenzivy zaměřili,“ dodal Havlíček. Tatran Rousínov, vítěz mezinárodního Superpoháru. Foto: ŠK VrakuňaZdroj: Deník/VLP Externista TJ TATRAN ROUSÍNOV. Jako nejúspěšnější za několik posledních let vyhodnotili loňskou sezonu v Tatranu Rousínov. Není se čemu divit, svěřenci Milana Bouška skončili na čtvrté pozici jen o bod za Boskovicemi, navíc vyhráli krajský pohár. Proto hodlají horní příčky okupovat i nyní. „Nebude jednoduché na tyto výsledky navázat, ale určitě se o to pokusíme. Cíle tedy máme stejné, hrát dobrý fotbal a pohybovat se v první pětce tabulky,“ uvedl Boušek. Jestli však chce Tatran něco vylepšit, je to start do sezony. V minulém ročníku totiž rousínovští hráči měli po šesti kolech jen dva body se skóre 3:11. Poté předvedli skvělou stíhací jízdu, promarněný úvod je však mohl mrzet. Letos jim pomůže hned pětice nových tváří. „Špatnému začátku se samozřejmě hodláme vyvarovat. Je pravda, že adaptace posil do mužstva bude ještě chvíli trvat i v krajském přeboru. Ale tyto kluky jsem si vybral a věřím, že postupem času si vše sedne,“ doplnil Boušek. V posledním utkání podzimní části porazili fotbalisté rezervy Líšně (v červeném) na domácím hřišti Moravskou Slavii Brno 3:0. Foto: SK LíšeňZdroj: Deník/VLP Externista SK LÍŠEŇ B. Líšeňská rezerva se dlouhodobě pyšní nízkým věkovým průměrem okolo jedenadvaceti roků. I s mladým týmem však realizační tým předvádí povedené výsledky a z klubu jdou hlasy, že vedle druholigového celku by béčku víc slušela divize. „Neplánuji žádné bodové ztráty, každé utkání chci vyhrát,“ pronesl odhodlaně zkušený trenér Michal Kugler. Brněnský celek opět doplnil své řady z vlastního dorostu, soupeře plánuje uštvat bojovností, výbornou kondicí a rychlostí akcí. V přípravě ještě trenéři zvažovali různé varianty rozestavení. „Vzhledem k nedostatku středových fotbalistů hráli Ondřej Horký s Richardem Dostálkem na podhrotu. Do našeho týmu se nyní vrací i Lamine Fall,“ poodhalil Kugler. Jiří Huška, trenér fotbalistů Olympie Ráječko. Foto: Petr NečasZdroj: Deník/VLP Externista SK OLYMPIA RÁJEČKO. Další adept na umístění v popředí jsou fotbalisté Ráječka. Ofenzivně laděný celek už v minulé sezoně atakoval první pětku, jen o kousek to nakonec neklaplo. Letos by po příchodech Jaroslava Valacha, Tadeáše Koska a Jakuby Tenory měl být ještě silnější a ambicióznější. „Z nových hráčů mám radost, jsou to výborní hráči a až se trochu adaptují na krajský přebor, tak budou opravdovými posilami. Máme v plánu konkurovat těm nejlepším,“ burcoval ráječský kouč Jiří Huška. Už minulou sezonu Ráječko soupeře ničilo především efektivní ofenzivou, nakonec vstřelilo druhý nejvyšší počet gólů v soutěži. Nyní chce u útočného stylu hry zůstat, pomoct tomu má i podstatný detail. „Hráči konečně chodí na tréninky v takovém počtu, který odpovídá krajskému přeboru. Scházíme se tak v osmnácti lidech a díky tomu můžeme pracovat na důležitých aspektech,“ pověděl Huška. Bystrčtí fotbalisté (v zeleném) v jarní části této sezony krajského přeboru ještě neprohráli. Ve třech zápasech dvakrát remizovali a jednou vyhráli. Foto: Dosta BystrcZdroj: Deník/VLP Externista FC DOSTA BYSTRC. Dvě strany mince měla jedna zajímavá statistika fotbalistů Bystrce z minulé sezony. Ve venkovních zápasech se jim totiž bodově dařilo víc než v těch hraných na vlastním stadionu. Cíl byl proto jasný. „Letos chceme domácí výsledky už i kvůli divákům zlepšit. Hráčům doma schází klid, tíží je přemíra odpovědnosti. Naopak na cizích hřištích si víc dovolí,“ nastínil bystrcký lodivod Igor Kos. Hned první kolo však naznačilo, že nepůjde o lehký úkol, Bystrc totiž v páteční předehrávce podlehla na svém trávníku Rousínovu 0:1. Jako největší posila se jevil kreativní středopolař Jakub Mičko, ani on však v úvodu svůj nový klub nespasil. I tak Bystrčtí neztrácejí naději. „Chceme vylepšit loňské sedmé místo,“ pravil jasně Kos. Citelná však může být ztráta obou stoperů, Ondřej Hilšer bude studovat rok ve Vídni a Jiří Solanský má po operaci kolena. Fotbalové Ivančice.Zdroj: FC Ivančice FC IVANČICE. Nové pořádky nastolili v létě v Ivančicích. Po Rostislavu Štorkovi se z pozice asistenta novým koučem stal Marek Šnyrch, jeho asistent je bývalý hráč Tomáš Táborský. Mužstvo navíc mírně omladilo. „Chci navázat na práci bývalého trenéra, spolupráce s ním byla výborná zkušenost a budu z ní dlouho čerpat,“ řekl Šnyrch. Na podzim se na konto ivančického klubu připíše finanční částka za výchovné Adama Hložka. Kdo by však očekával s tím spojené velké ambice a posilování, mýlil by se. „Za část chceme dostavět šatny na hřišti s umělou trávou. Zbytek peněz si ponecháme v zásobě, abychom při současném zdražování přežili,“ vysvětlil předseda Tomáš Čožík. Po nezvykle turbulentním létě tak klub touží především po rychlé stabilizaci, cílem je umístění v první polovině tabulky. Fotbalisté Krumvíře (žluté dresy) chtějí vylepšit své postavení z minulé sezony.Zdroj: Deník/Zdeněk Vlach SK KRUMVÍŘ. Těsně za polovinou tabulky skončili v uplynulém ročníku fotbalisté Krumvíře. I oni by nyní chtěli výš. Pomoct jim k tomu má i nová úderná útočná dvojka, kterou nově příchozí Ondřej Přichystal utvoří s krumvířským kanonýrem Tomášem Ondrouškem. „Ondru Přichystala jsme sledovali už déle. Je to typický útočník, který dává dlouhodobě spoustu branek. Počítám, že se na hrotu budou doplňovat s naším nejlepším střelcem Tomášem Ondrouškem,“ popsal kouč Michal Škrabko. Kromě odchodů Jana Mokrého a Víta Soukupa zůstal kádr kompletní. A má o jednu motivaci navíc. „V příštím roce nás čeká stoleté výročí fotbalu v Krumvíři, proto se hodláme pohybovat v krajském přeboru co nejvýš,“ podotkl Škrabko. Jeho svěřence však na úvod nečeká vůbec snadný los, v prvním kole totiž zavítají do silné Kuřimi. Fotbalisté Svratky Brno (ve žlutém) se chystají na novou sezonu.Zdroj: Kateřina Boušková FC SVRATKA BRNO. Nesplněné předsezonní cíle znamenaly ve Svratce odchod dosavadního trenéra Bohdana Ryšavého. Brněnský celek totiž chtěl v minulé sezoně skončit v první půlce tabulky, desáté místo bylo zklamáním. Nyní má postavení klubu vylepšit nový lodivod David Kříž, který bude bude mít i další poslání. „Pro nového trenéra Kříže zůstává úkolem stmelit starší hráče s nadějným mládím, které dostávalo v přípravných zápasech hodně příležitostí,“ podotkl sportovní ředitel Pavel Crhan. V klubu se ambice snaží podložit i činy, proto v létě došlo k úpravě hřiště novým travnatým porostem. Změn se dočkala i soupiska. Po odchodech Daniela Řeřuchy a Tomáše Zemana do Bohunic trenéři přesunuli sedm dorostenců do širšího kádru A týmu, čímž se jen potvrdil status sportovního střediska mládeže ve Svratce. Ambice však stále zůstávají. „Rozhodně chceme letos hrát v první polovině tabulky,“ burcoval Crhan. Fotbalisté Sparty Brno (v červeném) chtějí letos skončit líp.Zdroj: Kateřina Boušková FC SPARTA BRNO. Mládí vpřed! Takovým heslem se na jaře řídili v brněnské Spartě, jenže nezkušenost mužstva znamenala pokles až na konečné jedenácté místo. I proto v klubu nyní mírně mění taktiku. „Uvědomil jsem si potřebu skloubit dravé mládí se zkušenými hráči, proto k nám přicházejí matadoři, kteří mladíky dokážou usměrnit,“ liboval si trenér Radek Štourač. Letošní ambice tak jsou výrazně výš než v minulé sezoně. Odpovídají tomu i příchody do týmu, ať už jde o stopera Lukáše Karáska z Třebíče, Jindřicha Stehlíka ze švýcarského Melsu anebo návrat špílmachra Jana Urbana z Bosonoh. „Důležité bude, aby si v úvodních utkáních mužstvo sedlo a sehrálo se. Pak můžeme pomýšlet na umístění kolem pátého místa,“ věřil Štourač, jehož novými asistenty se stali bývalí hráči Sparty Ondřej Zavadil a Tomáš Pavlas. Fotbalisté Ratíškovic.Zdroj: FC Strání BANÍK RATÍŠKOVICE. Pokud někde naopak hlásili poklidné léto, bylo to v Ratíškovicích. Z klubu totiž neodešel nikdo, přibyla pak jediná akvizice – David Antoš z Milotic. Výraznější změny nenastaly ani přesto, že vedení týmu nebylo spokojené s umístěním ve spodní polovině tabulky. „Priorita byla udržet současný kádr. Věřím, že Antoš pro nás bude přínos, jak zvýšením konkurence v ofenzivě, tak střílením gólů,“ naznačil lodivod Petr Zemánek. Ratíškovice v druhé polovině sezony měly problém především se střílením gólů, proto sáhly po novém útočníkovi. Spoléhat hodlají hlavně na sehranost. „Před rokem jsme do mužstva dost zasáhli, kluci si na sebe postupně zvykli a teď už to snad ponese i výsledky. Jarní část se nám totiž příliš nepovedla,“ netajil Zemánek. Fotbalisté Bosonoh (v modrém).Zdroj: Kateřina Boušková FK SK BOSONOHY. Tradičně silné mužstvo měly dlouhodobě fotbalové Bosonohy. Jenže v minulých měsících nastaly problémy, které způsobily neuspokojivé třinácté místo v konečné tabulce. „Hráči neměli příliš natrénováno, v závěrech zápasů kondičně odpadali. Ani psychika nebyla v pořádku, dostali jsme gól a tým se místo zarputilé snahy po vyrovnání hroutil,“ rekapituloval trenér Daniel Břežný. Do klubu sice v létě přišli čtyři noví hráči, komplikace však zdaleka vyřešené nejsou. I proto jdou Bosonohy do nové sezony s napětím, co jim vlastně přinese. „Situace bosonožského fotbalu není příliš radostná, chybí nám dorost i B tým, takže není odkud čerpat. A přilákat k nám hráče je obtížné. Přesto se v nastávajícím ročníku naši situaci pokusíme aspoň trochu vylepšit,“ dodal povzbudivě Břežný. V Mutěnicích oslavili 95 let kopané v obci.Zdroj: Deník/VLP Externista FK MUTĚNICE. I s klubovou legendou vstupují fotbalisté Mutěnic do nové sezony. S týmem totiž nadále zůstává čtyřicetiletý útočník Dalibor Koštuřík. „Slíbil nám, že bude ještě rok pokračovat. Je stěžejním kamenem naší sestavy. Vedle něj rostou i další osobnosti jako Lukáš Koplík a Lubomír Kupčík, kteří mužstvo potáhnou v dalších letech,“ pochvaloval si mutěnický kouč Marcel Houška. Mutěnické mužstvo už se výrazně oklepalo z odchodu hned sedmi hráčů základní sestavy, který klub postihl před dvěma lety. Vedení je postupně nahradilo novými hráči, kteří přišli z dorostu nebo nižších soutěží. I proto v minulém ročníku celek skončil na třetím místě od konce. A přehnané ambice si nechce klást ani letos. „Když vidím, co se v přestupovém okně v jiných klubech dělo, musím přiznat, že cíl bude opět vyhnutí se záchraně. A i to bude hodně těžké,“ obával se Houška. O vývoji sezony napoví už první dvě složitá kola, kdy se Mutěnice utkají s třetím a čtvrtým celkem minulého ročníku – Boskovicemi a Rousínovem. Fotbalisté Moravské Slavie Brno (v červenobílém).Zdroj: Deník/Kryštof Neduchal SK MORAVSKÁ SLAVI BRNO. Takhle už dál ne, řekli si v létě v Moravské Slavii a před novým ročníkem přivedli možná nejzajímavější posily ze všech celků krajského přeboru. Není se čemu divit, Morendu v minulé sezoně zachránily od sestupu jen dobré výsledky moravských mužstev ve vyšších soutěžích. „Do takové situace už bychom se nechtěli dostat, proto jsme se zaměřili při posilování ne na kvantitu, ale na kvalitu hráčů,“ poznamenal předseda klubu Marcel Hejna. Do brněnského celku tak z B týmu Slovácka přichází středopolař Martin Baran, z Vyškova zas obránce Ladislav Hanuš. Nejvíc si pak trenéři slibují od osmatřicetiletého snajpra a odchovance Moravské Slavie Pavla Simra. V klubu moc dobře ví, že po nepovedeném roku budou extrémně důležitá úvodní kola. „Hlavně pro psychiku kádru. Na rozdíl od loňského podzimu tak chceme sbírat body od začátku,“ přál si trenér Libor Danihelka. Pokud Moravské Slavii úvod vyjde, může klidně být štikou soutěže. Fotbalisté Lednice (v modrých dresech).Zdroj: Deník/VLP Externista TJ MORAVAN LEDNICE. Neskromné ambice má nováček krajského přeboru z Lednice. „Chceme hrát co nejvýš. Každý přece hodlá vyhrávat bez ohledu na to, o jakou jde soutěž. Když pořádně potrénujeme, nemusíme se nikoho obávat,“ burcoval lednický lodivod Milan Volf. Zdravé sebevědomí klubu vychází především z loňské sezony, kdy ledničtí hráči předvedli absolutní dominanci v B skupině I. A třídy. Klub navíc vhodně posílil a už vyhlíží své nové soupeře. Trenér Volf pak především duel proti Spartě Brno. „Trénoval jsem tam, když jsme hráli divizi. A zajímavý zápas pro mě bude i s Mutěnicemi, které trénuje Marcel Houška. Právě on mi tenkrát ve Spartě dělal asistenta, jsme si blízcí. Jsem zvědavý na vzájemnou konfrontaci,“ neskrýval Volf. Fotbalisté Kunštátu. Foto: se svolením M. SehnalaZdroj: Deník/VLP Externista FK KUNŠTÁT. Mnohem strastiplnější cestu do krajského přeboru zažili fotbalisté Kunštátu. Do nejvyšší krajské soutěž postoupili zásluhou skvělého jara a mají skromnější cíle – vyhnout se sestupovým bojům. „Hráčům neustále opakuju, že si budou muset zvyknout na spoustu nových věcí, některé z nich budou i nekomfortní,“ řekl kunštátský trenér Vladan Horák. Ofenzivně laděnému celku se povedlo zajímavě posílit, v kabině se tak objeví hned tři nové tváře, které ještě doplní dorostenci. Především však nikdo neodešel. „To je způsobené postupem do vyšší soutěže. Pokud by se to nestalo, tak jsme tu měli nabídky na tři čtyři hráče a kádr by vypadal jinak,“ odhalil Horák. Pomoct si Kunštát hodlá nováčkovským nadšením. „Chceme vsázet na domácí prostředí. Na našem trávníku umíme na soupeře vyvinout tlak,“ dodal kouč.

