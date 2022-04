Domácí přesto vstoupili do utkání lépe a po brance Jana Rotrekla z 18. minuty se ujali vedení. Hostují Spartak však bleskově odpověděl brankou Michala Nechvátala a bylo srovnáno. Postupný tlak Svatobořic vyústil ve standardní situaci, kterou v 37. minutě zakončil přesně do horního růžku hrající trenér Pochylý. „Skončilo to v stíti, takže můžu říct, že přesně takhle jsem to chtěl,“ směje se čtyřicetiletý fotbalista.

Ale ani vedení Spartaku netrvalo déle než tři minuty. K exekuci přímého volného kopu na druhé straně hřiště se postavil domácí špílmachr Tomáš Galia a nádhernou ranou do levého horního růžku srovnal na 2:2. Devětatřicetiletý záložník, který přišel do Uhřic v zimě z Rakouska, zaznamenal už čtvrtou soutěžní branku. „Kromě branek přinesl do hry i klid na míči. Má obrovské zkušenosti, které uplatňuje také v kabině. Tým je s ním daleko vyzrálejší,“ popisuje Valihrach přínos zimní posily.

Jestli se Uhřicím přestupní období podařilo, tak Svatobořicím dvojnásob. Na ztrátu dlouhodobě zraněného útočníka Luďka Bati a stopera Pavla Měsíčka zareagoval Spartak příchodem Pavla Nauše. „Pavel je typ krajního ofenzivního záložníka, který nám chyběl. Chci, aby hráči na křídlech zavírali prostor a tlačili se do zakončení. Pavel to plní do posledního puntíku a je za to odměněn brankami,“ říká Pochylý o nové posile.

Čtyřiadvacetiletý záložník, jenž odehrál podzim v Žarošicích zaznamenal v minulém kole proti Přibicím hattrick a střelecky se prosadil také v Uhřicích. Minutu před koncem první půle zatáhl Jiří Varmuža míč po levé straně hřiště a přízemním centrem našel na zadní tyči Nauše, který jej poslal do sítě. Spartak tak odcházel do kabin s vedením 3:2.

Do druhé půle vstoupili lépe domácí, kteří byli po zásluze odměněni možností exekucí pokutového kopu za ruku bránícího hráče. Nařízenou penaltu proměnil tvrdou radou doprostřed domácí Rotrekl a Uhřice podruhé v zápase srovnaly.

Doslova gólová přestřelka však pokračovala dál. Svatobořice se prosadily hned dvakrát v rozmezí dvou minut a Uhřicím odskočily na rozdíl dvou branek. Na druhou trefu Nauše a přízemní střelu Kačera už Uhřice nezareagovali. „Dvě inkasované branky ve dvou minutách nám zlomily vaz. Mužstvo nemělo morální síly, aby otočilo zápas. Navíc jsem neměl ani koho střídat, na lavičce byli dva náhradní brankáři a já s nataženým svalem,“ krčí rameny uhřický lodivod.

Jeho svěřencům se v 80. minutě ještě podařilo snížit, ale na vyrovnání se nezmohli. „Vím, že Svatobořice mají šňůru několika vítězství, kterou jsme chtěli přerušit, ale nezahrála nám dobře obrana. Nemůže se stát, že čtyři vstřelené branky nebudou stačit ani na bod,“ povídá zklamaně Valihrach.

Třetí Svatobořice se výhrou nad druhým celkem tabulky pozitivně naladily na následující náročná utkání, kdy je čekají páté Kozojídky, čtvrtý Kyjov a první Vnorovy. „Dnes jsme si potvrdili, že můžeme hrát s každým. Je jen na nás, jak se k jednotlivým zápasům postavíme. Nejtěžší budou zřejmě Vnorovy, ale nedáme jim nic zadarmo,“ hlásí trenér Spartaku.

SK Uhřice - SK Spartak Svatobořice 4:5 (2:3)

Branky: 18. Rotrekl, 40. Galia, 55. Rotrekl (z pk.), 80. Kramář – 20. Nechvátal, 37. Pochylý, 45. Nauš, 62. Nauš, 63. Kačer

Rozhodčí: Pavlica – Špaček, Vavřina

ŽK: 39. V. Čechovský (Sva)

Diváci: 220

SK Uhřice: Randus – Modderman, P. Hovězák, Kramář, Rotrekl (70. J. Hovězák), Maroši, Pěnčík, Kotolan, Galia (83. Valihrach), Hroudný, Hořava

SK Spartak Svatobořice: Dvořák – Varmuža (67. A. Čechovský), Adamec, Staňa, V. Čechovský – Maršálek (60. Pazderka), Antoš, Pochylý, Nauš – Nechvátal (89. Sklenář) Kačer