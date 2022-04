První Vnorovy však z posledních dvou kol získaly jediný bod. Nejprve prohrály ve Ždánicích 0:1, následně doma pouze remizovaly 1:1 s posledními Tvrdonicemi. Bod ze Svatobořic však berou všemi deseti. „Utkání bylo dle očekávání velmi vyrovnané. Spíš jsem měl strach, aby se nic nestalo, protože průběh duelu byl hodně vyhrocený. Konečná remíza je určitě spravedlivá,“ přiznává vnorovský kouč Jan Ondra.

Lídr tabulky měl v první půli více balon na kopačkách, do gólových šancí se však nedostal. To Svatobořice hrozily převážně z brejků. Domácí Adam Čechovský si v 10. minutě naběhl na míč za obranu, ale jeho sólový únik brankou neskončil. „Víme, kde mají Vnorovy slabiny, proto jsme na hrot postavili rychlého útočníka. Adam má v sobě obrovský potenciál, ale ještě mu chybí zkušenosti v zakončení. Věřím, že týmu může dát daleko víc,“ popisuje svatoborský trenér.

Fotbalovost místy střídala agresivita a osobní souboje za hranicemi tolerance. Tři minuty před koncem první půle všem přítomným na stadionu pořádně zatrnulo. Míč směřující za postranní čáru dobíhala dvojice hráčů, přičemž hostující Radim Vyskočil domácího Lukáše Maršálka bez balonu poslal k zemi. Záložník Spartaku po souboji upadl hlavou na vybetonovanou hranu střídačky vedle postranní čáry a zůstal bezvládně ležet na trávníku. Poté se strhla potyčka mezi hráči i členy realizačních týmů. Zasáhnout museli dokonce pořadatelé. Několik minut se nehrálo a hlavní rozhodčí probíral s oběma pomezními, jaký zvolí trest. Nakonec ukázal faulujícímu Vyskočilovi pouze žlutou kartu, čímž popudil nejednoho domácího fanouška.

Oba trenéři však měli na verdikt sudího podobný názor. „Rozhodčí chtěl dát nejdřív červenou kartu, ale já jsem mu řekl, že to na červenou kartu v žádném případě nebylo. Oba hráči šli do souboje rameno na rameno a domácí hráč na mokrém trávníku uklouzl. Kdyby bylo sucho určitě to ustojí. Ale k zamyšlení je vybetonování střídaček v těsné blízkosti hřiště. Mohlo to dopadnou daleko hůř,“ povídá hostující trenér.

Domácí kouč s hlavním rozhodčím situaci probral při odchodu do kabin. „Nemyslím, že zranění bylo záměrné. Spíš se sešla řada nepříjemných věcí. Hostující hráč do souboje šel zbytečně agresivně, ale nemůže za to, že je beton blízko hřiště,“ omlouvá Pochylý hostujícího hráče.

Ve druhém poločase si obě mužstva vyměnily role. Svatobořice měly ze hry více, naopak Vnorovy zahrozily z několika rychlých protiútoků. Ani ty však změnu skóre nepřinesly. „Chyběla nám kvalita v předfinální fázi. Spoustu brejkových příležitostí jsme řešili velmi nepřesně,“ vyčítá Ondra svým svěřencům.

Souboj dvou aspirantů na postup z I. B třídy tak skončil dělbou bodů. Vnorovy v příštím utkání hostí v neděli od půl páté odpoledne Uhřice, které díky výhře 5:3 nad Kyjovem sesadily z druhého místa Svatobořice. Spartak čeká ve stejný čas duel na hřišti předposlední Blatnice pod Svatým Antonínkem. „Čekají nás zápasy s papírově slabšími týmy, ale oni hrají o záchranu a potřebují každý bod. Přiznám se, že mě víc baví zápasy, kde se hraje fotbal, než když proti vám nastoupí tým, který brání v deseti lidech. Proto bychom měli dát co nejdřív gól, aby z nás spadla nervozita,“ předpovídá svatoborský lodivod.

SK Spartak Svatobořice – SK Agro Vnorovy 0:0

Rozhodčí: Adler – Koryčanská, Jurča

ŽK: 32. V. Čechovský, 87. Varmuža – 42. Vyskočil, 84. Motyčka

Diváci: 150

SK Spartak Svatobořice: Dvořák – Pazderka, Adamec, Staňa, V. Čechovský (89. Antoš) – Maršálek (44. Varmuža), Kačer, Nechvátal, Pochylý, Nauš (70. Lunga) – A. Čechovský (70. Sklenář)

SK Agro Vnorovy: Motyčka – Janda (61. Živěla), Pelucha, Kočiš, Vyskočil, Bittner (77. Pavlíček), Janoušek (70. Jiří Motyčka), Fedorka, Růžička, Jan Motyčka, Slavík